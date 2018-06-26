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盤前財經大事搶先讀2018年6月26日

鉅亨網2018/06/26 08:00
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今日操盤前瞻

股東會：亞泥、威盛、宏達電、宏盛、晶華、千如、台微體、鈊象、綠能、日勝生、愛之味、味王、聯華、中橡、大榮、萬海、漢翔
除權息：富邦金、國泰金、富邦特、國泰特、誠品生活、安心、地球、遠見、宏捷科、富鼎、日友、明揚
增資股上市：展旺、翔名

〈中美晶展望〉徐秀蘭：下半年思考未來走向 積極發展第三隻腳

太陽能矽晶圓廠中美晶 (5483-TW) 總經理徐秀蘭昨 (25) 日表示，受到中國 531 新政影響，已暫時將矽晶圓產線人力轉調至半導體業務工作，太陽能電廠市況健康，目前以國內佈局為主，下半年最重要的功課便是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展中美晶的第三隻腳。閱讀全文...

〈晶電邁入 2.0〉VCSEL 產品 Q4 小量出貨貢獻晶成營收 明年可望獲利

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 昨 (25) 日宣布，董事會決議通過分割讓與營業價值 10 億元，將於 10 月 1 日成立 100% 持股子公司「晶成半導體」，用於 3D 感測的 VCSEL 業務第 4 季有機會小量出貨，貢獻營收，明年可望有較大量的訂單挹注，單季營收若超過 2 億元就能獲利，明年可望賺錢。閱讀全文...

華碩手機 Q2 快攻 上半年出貨量已超標 Q3 電競手機接力

華碩 (2357-TW) 衝刺手機獲利，今年採取快攻策略， 4 月新機先行上市，ZenFone 5 系列隨著韓國男神孔劉來台，再度刺激買氣。迎接第 3 季，華碩將再祭出首款電競手機 ROG Phone，據內部人士指出，華碩今年初設定 1200 至 1300 萬台出貨量，以每月進程估算，現在已經稍稍「超標」。閱讀全文...

夏普擬增資股價反創 1 年半新低 鴻海員工成另類受災戶

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司夏普 (6753-JP) 宣布將進行增資，不過市場反應不佳，昨 (25) 日股價跌破日圓 2500 元大關，讓去年以每股日圓 38 萬 5000 元 (每一股特別股得轉換為 100 股普通股) 取得夏普 C 類無表決權特別股的鴻海員工，市值縮水逾 30%，反成另類股價走跌受災戶。閱讀全文...

比特幣還沒觸底 分析師：3 個月內將跌至 5 千美元

比特幣價格走跌，週日 (24 日) 一度觸及 2018 年以來新低，且分析師認為，未來 2 到 3 個月內，比特幣將跌至 5000 美元左右。受日本主管機關要求 6 家加密貨幣交易平台，改善反洗錢措施消息影響，加密貨幣價格下挫。閱讀全文...

 

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中美科技冷戰 美半導體類股...台股盤前─美股挫多方恐再逃...

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