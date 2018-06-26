台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月26日

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（25）日表示，半導體矽晶圓供不應求，環球晶產能到 2020 年全滿，至少四年看不到價格反轉跡象，且搶貨潮從主流的 12 吋一路向下延伸至 8 吋、甚至 6 吋。

台積電昨（25）日除息走勢疲弱，連帶拖累台股大跌 112 點、收 10,786 點，摜破季線與半年線支撐。不過，市場專家看好在物聯網等需求增溫挹注下，台積電股價可望先蹲後跳，力拚連九年完全填息。

經濟部昨（25）日發布最新工業生產統計表示，在半導體、電腦電子產品大幅成長的帶動下，5 月我國製造業生產指數年增率 7.24％，排除春節因素已創下連續 23 個月的正成長，預期 6 月也將成長 3％以上，沒有「五窮六絕」的現象。