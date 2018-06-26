宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

去年股東會上，王雪紅面對股東質疑何時轉盈，承諾「相信明年數字會讓你滿意」。檢視今年成績單，宏達電靠著與Google合作協議，出售Pixel團隊與專利銀彈挹注下，首季業外進帳共新台幣316億元，稅後淨利211億元，每股稅後盈餘大賺25.7元，終結11季虧損，全年度有望順利轉盈，擺脫連3年虧損命運。

宏達電股東會由董事長王雪紅率領經營團隊主持，宏達電近年營運不振，股價氣氛低迷，昨天收盤價為56.6元，今年股東會恐再度成為小股東向高層建言或是發洩不滿的管道。

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電股東會今天登場，董事長王雪紅去年承諾股東「明年數字會讓你滿意」。首季財報受惠Google銀彈大賺，但本業仍虧損，股價跌破60元，小股東暫時只能領紀念品，感受小確幸。

但宏達電首季營收新台幣88億元，季減44.19%，年減39.52%，毛利率為負3.1%，營業淨損52億元，營業利益率負58.9%，本業營運仍陷入虧損。

對比過去宏達電極盛時期一年賺逾7個股本的榮景，如今宏達電受限智慧機市場競爭激烈，加上虛擬實境(VR)尚未顯著貢獻，本業還是深陷虧損泥淖，去年全年每股更大虧20.58元，創上市以來最大幅度，昔日身價千元的股王，現今股價在60元關卡之下徘徊。

這樣的落差恐難讓小股東滿意宏達電目前的成績，預料小股東將關注未來宏達電何時能本業轉盈發股利，現階段也只能領領股東會紀念品，感受小確幸。宏達電曾創下股東會送手機紀錄，而今年股東會紀念品為黑色後背包及VR樂園抵用券。

此外，王雪紅在致股東報告書上表示，和Google的協議為HTC新未來奠定穩固基礎，宏達電也持續投資具長期成長機會的擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、智慧聯網 (Smart IoT) 和區塊鏈 (Blockchain)等各項領域。（編輯：楊玫寧）1070626