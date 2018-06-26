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台股盤前─美股挫多方恐再逃竄 指數回測年線支撐

鉅亨網2018/06/26 08:10
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由於台積電除息行情落寞，台股昨 (25) 日收盤正式跌破季線和半年線位置，並收在全日最低點 10786.46 點，下跌 112.82 點，今 (26) 日開盤前美股再度重挫更助漲空方氣焰，隨著外資持續在期現貨做空，年線支撐 10710.24 點已岌岌可危，短線先觀察 OTC 指數能否守住季線支撐，作為內資是否積極防守的訊號。

三大法人昨日同步賣超，合計共 107.08 億元，其中，外資賣超 88.77 億元、投信賣超 1.44 億元、自營商賣超 16.86 億元，

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1172 口至 - 1787 口，而外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 808 口至 29018 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2502 口至 3839 口。

法人指出，外資近 7 個交易日累計賣超已達 800 億元，期貨淨多單也持續減碼 808 口至 29018 口，偏空操作態勢尚未扭轉。

由於市場預期川普政府對中國企業將採取進一步行動，道瓊昨盤中大跌近 500 點，終場道瓊工業平均指數收低 328.09 點或 1.33% 至 24252.80；Nasdaq 指數收低 160.81 點或 2.09% 至 7532.01；S&P500 指數收低 37.81 點或 1.37% 至 2717.07；費城半導體指數收低 42.96 點或 3.13% 至 1328.04。

市場擔憂美中貿易戰不確定性，加上還有比特幣挖礦熱退燒，導致台積電填息行情疲軟，而金控股兩大指標國泰金、富邦金今日將除息，分別配息 2.5 元、2.3 元，開盤參考價分別為 53.1 元、50.9 元，在昨日出現棄息賣壓後，今日的填息行情成為一大聚焦重心。

宏達電今股東會登場，由於宏達電 3 年虧損近 5 個股本，今年雖有手機代工部門風光嫁 Google 入帳進補，順利轉盈，但預料小股東將輪番上陣詢問王雪紅本業到底何時能獲利、虛擬實境以及轉盈後發放股利等議題。

全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨日表示，半導體矽晶圓供不應求，環球晶產能到 2020 年全滿，至少 4 年看不到價格反轉跡象，且搶貨潮從主流的 12 吋一路向下延伸至 8 吋、甚至 6 吋，因此，環球晶前往南韓投資設廠機率升高，預料 9 月敲定相關細節後正式宣布。

茂迪驚傳 6 月裁撤長晶廠，在去年第 4 季收掉了切晶製造業務、影響人數約 200 人後，預計這次將有上百名員工將受到影響。

整體來看，法人建議，大盤近期回測風險持續升高，而資金逐漸從被動元件移出後卻無足階段的階段主流出現，再加上台幣持續探低、外資賣超不手軟，短線先觀察台股能否守住年線位置。

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