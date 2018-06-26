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港股盤前—風高浪急，氣氛極淡

鉅亨網2018/06/26 08:20
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今天推介 - 香港電訊 - SS (6823) ，避險首選。

1）港股週一弱勢持續，恆指在低開約 10 點後曾短暫倒升約 60 點，但在 A 股及人民幣轉弱下，市況急轉直下，午後曾最多跌 443 點而收跌 378 點，報另一本年新低 28961 點。大市成交按日上升約 8.3% 至 1073 億。滬深港通成交金額按日也上升 38.5% 至 118 億，流向方面依然是淨流入，金額約 7.8 億。板塊方面，油股、油服及公用股是逆市奇萉，相反，內房及內航則見大量沽壓。最近強勢板塊如教育及醫藥的回調也頗大。做空方面，佔大市成交上升至 11.6%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區仍在 30400-30499，牛証則下移至 28800-28899。

簡評：在中央組合拳下，A 股和港股依然了無起色，氣氛之差已不言而喻。港股的公用股被追捧也簡單有力地顯示避險升温。昨天傳出川普將限制中方持股達 25% 以上的企業，不得購併擁有「產業關鍵技術」的美國公司，相信更令投資者惶恐貿易戰已是無可避免的。

人民幣的急貶也廣泛地被視作中國為貿戰上子彈，當然內地也有自身的去槓桿問題。從走勢看，港股再向下尋底看似必然，牛證重貨區 28800 也勢必被破。筆者沒有花太多時間去鑽研川普的歷史，但從他處理貿易戰這問題，也不難明白為何他的企業可以多次破產。諷刺地，現時唯一可扭轉環球股市的弱勢正是他。且看 7 月 6 日前又會否重拖故技，反囗覆舌。

2）受川普政府計劃禁止中資公司投資美國科企及向中國輸出更多技術消息影響，美股三大指數急挫。（消息及後相繼被美國財長努欽及總統助理、貿易和工業政策主任納瓦羅否認）道指曾大瀉 496 點而收跌 328 點或 1.33%。標指和納指則分別下跌 1.37% 及 2.09%。VIX 恐慌指數則大升近 26%。紐約期油先升後回吐 0.7%。十年期國債債息下滑至 2.882%。港股 ADR 再下跌 92 點，相當於恆指 28868 點水平；當中，騰訊（700）下跌至相當於 $382.9 水平。

3）新股訊息 ：
蘋果日報 -  綜合多間券商數據顯示，小米（1810）首日招股反應冷淡，10 間券商共借出 75 億元孖展，以公開發售集資額計，僅超購約 2 倍，比起之前上市的新經濟股首日已借爆孖展、超購過百倍的盛況，小米明顯受冷待。

九江銀行（6190）今天起招股，每股招股價介乎 10.48 元至 10.96 元，每手 200 股。

內地手遊商指尖悅動控股（6860）今天起招股，每股招股價介乎 2.07 元至 3.27 元，每手 1000 股。

江西銀行 (1916）今天開始買賣，耀才暗盤交易中心資料顯示，江西銀行暗盤曾低見 5.76 元，較招股價 6.39 元，跌 9.86%；收報 5.96 元，跌 6.73%。

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