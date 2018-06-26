年改是否衝擊房市 房仲估這2族群受影響

（中央社記者韋樞台北26日電）軍公教年改7月1日將上路，外界憂心衝擊民間消費，但房市是否受影響值得關注。房仲分析，軍公教人員購置不動產屬保守型，估計對於換屋族及為小孩購屋資助頭期款者將會猶豫。

軍公教年改，月退將縮水，手頭變緊之後難免會影響零售消費，而今年好不容易交易量有一點起色的房市受影響程度值得評估。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，各界評估最先受衝擊的不外乎餐飲、旅遊、娛樂等產業，但房市交易看來不致於發生拋售或斷頭等嚴重情形。

曾敬德分析，軍公教人員購置房產本就是保守族群，而且退休族群早已將自住房屋的正常貸款還清，因此不致於影響房市；但是對於退休族群想從一般公寓換到電梯大廈或華廈的換屋族難免會有影響。