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中央社

美梵共推宗教自由 台灣響應並密切合作

中央社2018/06/26 08:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡26日專電）美國駐教廷大使館25日舉行宗教自由研討會，教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）擔任閉幕壓軸講者，共同宣示美國與梵蒂岡在全球捍衛宗教自由的決心。

美國駐教廷大使金瑞契（Callista Gingrich）在開場致詞時，細數在亞非、中東許多國家，人民仍無法享有宗教自由，其中她也點名中國的宗教壓迫問題，例如新疆維吾爾族因為穆斯林信仰，被中國政府送進「再教育中心」，西藏藏傳佛教遭到鎮壓，高僧遭監禁等。

此次會議主題為「捍衛全球宗教自由：夥伴與行動」，多國使節皆親自出席，表達響應，亞洲國家包括中華民國、日本、韓國等。

中華民國駐教廷大使李世明會後受訪表示，宗教自由是天主教會核心價值，也是普世基本人權，教宗方濟各對此非常關心，經常呼籲各界為全世界宗教自由奮戰，這次美國駐教廷大使館舉辦的會議很有意義，台灣將與美國、教廷密切合作，共同捍衛國際宗教自由，進而促進世界和平。

教廷對此次會議大力支持，除出借宗座聖十字大學的場地，兩個天主教重要國際慈善機構也擔任協辦單位。與會講者包括負責東方教會事務的樞機主教桑德禮（Leonardo Sandri），月底即將被任命為巴基斯坦24年來首位樞機主教的庫茨（Joseph Coutts），以及宗座宗教交談委員會官員阿卡申赫（Khaled Akasheh）。

會中邀請兩位宗教迫害見證者，一位是伊拉克北部的雅茲迪（Yazidi）女孩拉秀（Salwa Rasho），雅茲迪因其傳統信仰，遭到恐怖組織ISIS迫害，許多女性淪為非人道性奴。另一位是人道工作者茲爾汗（ZiearKhan），他曾實地見證羅興雅人遭屠殺的慘劇。

會議主持人、美國國務院國際宗教自由辦公室資深顧問阿瓦拉多（Victoria Alvarado）強調，宗教自由是所有人權的基石，有了信仰自由，人們才可能有自由表達言論、政治理念的自由，少數族群不該由外界來定義他們的身份與信仰，最好的方式是尊重該族群的自我定義。

教廷國務卿帕洛林表示，教宗方濟各非常關切遭受宗教迫害的人們，教宗希望世界各國政府、宗教領袖、民間團體，都能攜手合作，對於改善這些受害者的處境，提出具體對策與行動，不應縱容任何人用信仰或理念當藉口，作出傷害無辜的恐怖行為。

金瑞契指出，這次會議具有前瞻意義，因為美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）七月將舉行首次的全球部長級宗教自由會議，美國駐教廷使館將與梵蒂岡密切合作，把匯集的意見資訊，呈交美國國務院，作為未來重要政策參考資料。（編輯：屈享平）1070626

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