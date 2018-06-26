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中央社

駐WTO蘭花書法展 多國使節沈醉美學盛宴

中央社2018/06/26 08:34
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君日內瓦25日專電）中華民國常駐世界貿易組織代表團「蘭花暨書法展」今天開幕，台灣蘭花的美姿以及中研院5位院士的書法，讓各國駐日內瓦官員讚嘆，彷彿沈醉在一場美學盛宴。

駐WTO代表團「蘭花暨書法展」今晚開幕，逾1000株蘭花及數十幅書法作品吸引WTO多位高階官員包括副秘書長沃爾夫(Alan Wolff)、貿易談判處處長普拉多（Victor Luiz do Prado）、政府採購委員會主席紐漢（John Newham）及多國駐WTO使節等數百人出席，駐處大廳熱鬧非凡。

今年的書法展邀請王汎森、杜正勝、丁邦新、金耀基、余英時等5位院士，為這次蘭花展書寫約80幅作品。

其中沃爾夫對這些蘭花很有興趣，他除了一一近距離欣賞外，也頻頻拿出手機拍攝，他對中央社表示，去年也曾出席駐處的蘭花展，今年除蘭花依舊美麗外，特別的是還有許多充滿藝術氣息的書法，是非常棒的展覽。

而德國駐WTO大使維納（Walter Werner）對中央社記者表示，這麼多顏色繽紛的蘭花讓人愉悅，同時看到這許多書法，雖然他不會寫，但真的很喜歡，很高興今天在日內瓦參與台灣的藝術活動。

愛爾蘭常駐WTO代表團公使、兼WTO政府採購委員會主席紐漢（John Newham）說，一到現場發現自己是處在一片繽紛色彩之中，實在是驚喜，看到台灣的蘭花有這麼多不同顏色，而展出書法這麼美麗，不得不說真是太棒了。

另外，邦交國史瓦帝尼常駐WTO代表團大使尼西（Zwelethu Mnisi）也說喜歡今天的展覽，去年蘭花展已經獲得很成功迴響，今年能有機會再看到這麼多美麗的花，現場每個人都非常喜歡。

駐WTO代表朱敬一主持開幕儀式時表示，這次展覽與台糖及蘭花產銷發展協會合作，集合了台灣在歐盟註冊有品種權的8款蘭花，以及可能是世界上5位最好的書法家的作品，相信這將是大家過去幾個月甚至是未來幾個月看過的最好一次展覽。他說為此「放棄幾次世界盃賽事也絕對值得 」，引起大家熱烈掌聲。

朱敬一說，大家看到的蘭花，是將苗株從台灣運到法國培育數個月，再專車開了5小時抵達日內瓦， 在這麼困難過程中可以圓滿順利，除要感謝台灣與歐洲的蘭花業者合作，也要感謝在WTO體系下自由開放的貿易。

書法方面，朱敬一說書法是古老藝術，使用的是繁體字，台灣完整保存繁體字，不像中國大陸使用簡體字，他介紹這次的5位院士是世上最好的5位書法家，讓許多在場人士對作品更仔細端詳，透過駐處同仁的英文翻譯對照，更進一步認識中華文化。

最後結束時，駐處贈送每位出席者小蘭花作為伴手禮，不少人說要將這麼美麗的台灣蘭花擺在家裡顯眼之處，天天欣賞。（編輯：紀錦玲）1070626

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