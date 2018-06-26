美元指數飆 銀行高利搶美元

（中央社記者田裕斌台北26日電）美元自今年4月中以來一路狂飆，美元指數一度站上95，與4月中低點相比，大漲7%，也讓銀行發動搶美元動作，最高利率達3%。

銀行業者表示，美國5月失業率降至3.8%、創近18年新低，新增非農就業人數達22.3萬人，加上工資升幅均優於預期，顯示整體景氣穩健回溫，加上今年美國聯邦準備理事會(Fed)已升息2碼(0.5個百分點)，美元利率比起新台幣利率已經相對拉高。

永豐金控旗下永豐銀行表示，即日起推出限時2個月的美元高利定存，年利率3%，目前在同業中利率最高，不過起息點訂在1萬美元。花旗銀行則是在29日前有14天超短天期、年利率2.58%美元定存方案，條件則是需要由他行轉入非美元資金轉定存1.5萬美元以上。