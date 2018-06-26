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中央社

iPhone新款保護殼傳曝光 設計圖露玄機

中央社2018/06/26 08:50
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果新iPhone各界關注。外媒報導，蘋果平價版新款budget iPhone X保護殼設計圖曝光，設計圖所顯示的iPhone新機概略圖，具有相當程度的真實性。

富比世（Forbes）雜誌網站貼出科技資深自由作家凱利（Gordon Kelly）文章，據稱是蘋果價格公道的新款機種budget iPhone X，相關保護殼設計圖曝光。

文章引述保護殼製造商Ghostek指出，相關保護殼設計是從手機製造工廠取得的規劃細節為基礎。

國外科技網站BGR引述知情人士消息指出，相關保護殼設計圖所顯示的iPhone新機概略圖，具有相當程度的真實性。

國外科技網站AppleInsider日前引述韓國財經刊物The Bell報導預期，根據零組件供貨訂單來看，今年蘋果推出的新旗艦機種iPhone X Plus，可能會大受市場歡迎。

報導預期，6.5吋版新iPhone應用面板數量大約4500萬片，此外，蘋果可能向供應鏈訂購2500萬片應用在5.8吋新iPhone所需有機發光二極體（OLED）的面板螢幕，另大約訂購3000萬片6.1吋新LCD版iPhone所需面板螢幕。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone，以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。今年3款新iPhone都將具備TrueDepth相機功能，支援臉部辨識Face ID。（編輯：楊玫寧）1070626

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