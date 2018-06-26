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美銀美林：AMD未來2年市占將激增 利潤增加 建議

鉅亨網2018/06/26 09:08
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美銀美林指出，AMD (AMD-US) 未來 2 年在伺服器和桌上電腦晶片市場的占比將激增，且在新產品的利潤率可望更高，建議買入。

美銀美林分析師 Vivek Arya 調升 AMD 股票目標價，自 17 美元上升至 20 美元，以週一收盤價估算約有 30% 漲幅空間，他稱 AMD 是中小型股裡面的首選。

他估計，AMD 今年年底的 PC 和伺服器晶片市佔率將自去年的 3.6% 上升至 5%，明年再上升至 7%，而且 AMD 的新伺服器晶片價格是舊產品的 2-3 倍。

Arya 週一報告指出，「我們認為華爾街持續低估 AMD 混合轉向更新的 Ryzen 和 EPYC 伺服器產品定價 / 毛利率，這可以抵消所有來自顯卡銷售給挖礦者的風險。執行是關鍵，英特爾現有人員和資源都不容小覷，但我們相信 AMD 這一代有機會在運算上展現更大實力。

英特爾近日因執行長被迫下台而股價遭重挫，野村也因同樣原因將其降評，週一又趕上科技股跌潮而大跌 3.4%。

雖然 AMD 週一大跌 4.2%，但今年迄今有 54% 漲幅 (結算至上週五)，而 S&P 500 指數同期只有 3% 漲幅。

AMD 股價走勢

AMD 的關鍵在於轉向更高價位的伺服器，「低價 PC 市場已經被平板電腦稀釋了，AMD 這回在中高端市場有更強大、豐富的產品組合，在商務筆電中，AMD 首次銷售給前 2 大 OE 廠 (戴爾、惠普和聯想) 。」

 

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