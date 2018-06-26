美銀美林：AMD未來2年市占將激增 利潤增加 建議

美銀美林指出，AMD (AMD-US) 未來 2 年在伺服器和桌上電腦晶片市場的占比將激增，且在新產品的利潤率可望更高，建議買入。

美銀美林分析師 Vivek Arya 調升 AMD 股票目標價，自 17 美元上升至 20 美元，以週一收盤價估算約有 30% 漲幅空間，他稱 AMD 是中小型股裡面的首選。

他估計，AMD 今年年底的 PC 和伺服器晶片市佔率將自去年的 3.6% 上升至 5%，明年再上升至 7%，而且 AMD 的新伺服器晶片價格是舊產品的 2-3 倍。