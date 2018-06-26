柯文哲「太后太子說」　他酸在演「大明王朝」嗎？

台北市長柯文哲指總統蔡英文「被太后、太子掌控」，影射總統府祕書長陳菊及民進黨派系新潮流，引起熱烈討論。對此，前國民黨立委孫大千 26 日在臉書貼文表示，柯文哲市長，你身為進步力量的代表，幹什麼對於宮廷文化如此著迷啊？開口太后，閉口太子，你以為是在演「大明王朝」嗎？

孫大千說，他善意的建議柯文哲幾件事情：

首先，你既然已經「被分手」了，就應該精彩的活下去，好好的做自己，讓負心人後悔離開。而不是每天在那裡痴痴的等候民進黨回心轉意，或是哀怨的猜想分手的理由，到底是和太后的「婆媳問題」？還是和太子的「親子關係」？你不覺得這樣子太沒有骨氣了嗎？