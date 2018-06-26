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貿易升溫美股重挫　台股早盤一度跌90點回測10700

記者許家禎／台北報導2018/06/26 09:36
▲台北股市6月26日開盤跌55.56點，加權股價指數以10730.90點開出，早盤甚至跌約90點，回測到10691點附近，後來跌幅縮小。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市6月26日開盤跌55.56點，加權股價指數以10730.90點開出，早盤甚至跌約90點，回測到10691點附近，後來跌幅縮小。（圖／NOWnews 資料照片）

美國擬研各國尤其是中國大陸投資美國科技業，使美股四大指數重挫。台北股市今（26）日開盤跌55.56點，加權股價指數以10730.90點開出，早盤甚至跌約90點，回測到10691點附近，後來跌幅縮小。電金分別跌0.7%與超過1%。指標股台積電早盤跌1%以上、鴻海跌0.8%、大立光逆勢上漲0.6%。而環球晶因缺貨題材今早漲約5%，中美晶也受惠漲2.7%。

美國傳出將禁止各國投資美國科技業，使美股昨（25）日四大指數重挫。其中，道瓊工業指數重挫328.09點，跌幅1.33%，以24252.80點作收；科技股那斯達克指數跌160.81點，跌幅2.09%，收7532.01點；S&P 500指數跌37.81點，跌幅1.37%，成為2717.07點；費城半導體指數跌42點，跌幅3.13%，收在1328點。

台北股市昨日終場則跌112.82點，跌幅逾1%，收在最低點10786.46點，成交金額1238億元左右。台股今（26）日開盤跌55.56點，加權股價指數以10730.90點開出，早盤回測到10691點附近，10700點大關一度失守，後來走勢回穩。各類股部分，電子跌0.7%、金融跌超過1%。其他，半導體跌近1%。

個股部分，指標股台積電早盤跌2.5元，跌幅1%以上，來到216元。鴻海跌0.8%，來到80.8元。大立光逆勢上漲0.6%，來到4470元。環球晶昨日釋出矽晶圓大缺貨、訂單看旺，今早漲約5%，來到515元，母公司中美晶也漲2.7%，來到130.5元。至於弱勢個股則有南亞科、長榮、耀華、東貝等，其中南亞科跌逾3%。

關鍵字貿易戰美股台股開盤早盤10700點
憂貿易戰美元回落　台幣先貶後升

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