OECD報告：僅2.4%巴西青少年想當老師

25歲的約瑟（Henrique de Pinho Jose）是個例外。高中時期，他的大部分同學都想當醫生或律師，約瑟卻立志當生物老師。

研究指出，教師工作對青少年欠缺吸引力的主因是缺乏社會的專業肯定和低薪資。

經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，其他受評估國家的15歲青少年教師工作感興趣的平均比率也有所下降，從6%變為4.2%。

（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）經濟合作暨發展組織的教師政策報告指出，目前只有2.4%的15歲巴西人對教師工作感興趣，而10年前的比率為7.5%。

約瑟的父母都沒有機會上大學，但約瑟憑著堅定的意志努力學習，申請到一所私立高中的獎學金，然後進入大學修讀生物，畢業後在一所市立學校授課。

約瑟表示，對不富有的家庭來說，當老師並不壞。但私立學校多鼓勵學生學醫或當律師等較吃香的行業。

在巴西，多數是像約瑟這樣的學生想成為教師。報告顯示，父母受教育程度越低，對教師行業感興趣者的比率就越高：父母只讀完小學的青少年選擇當老師的比率為3.4%；而大專以上程度的父母，子女對教師工作感興趣的比率只有1.8%。

例如19歲的費瑞拉（Maicon Ferreira），出身低收入家庭，念高職時經常被師長和同學勸說投考大學工程系，但因幼時受到一位葡文老師的啟發而立志當老師，目前就讀大學外語系2年級。

費瑞拉知道在巴西當老師的薪水不高，且缺乏社會的專業肯定，但他只想透過自己的歷程，讓其他孩子也能獲得啟發。（編輯：紀錦玲）1070626