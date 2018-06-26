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中央社

台灣3位電影人 獲邀擔任奧斯卡評委

中央社2018/06/26 09:30
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院，今天公布2018年獲邀擔任奧斯卡評審委員名單，其中包括台灣電影人「臥虎藏龍」編劇王蕙玲、「沉默」的美術監督黃文英及導演張艾嘉。

美國影藝學院（The Academy of Motion PictureArts and Sciences）公布並介紹新任評委，除了姓名也介紹獲邀者的兩部代表作。

其中獲邀擔任設計師（Designers）評委的黃文英（Hwarng Wern Ying），影藝學院介紹她的作品分別是，馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）在台灣拍攝的電影「沉默」（Silence），以及侯孝賢執導由她製片的「最好的時光」（Three Times）。

至於獲邀擔任劇作家（Writers）評委的王蕙玲（Wang Hui Ling），影藝學院介紹她的作品分別是李安執導的「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, HiddenDragon），以及「夜奔」（Fleeing by Night）。

來自台灣的張艾嘉（Sylvia Chang）與港星劉德華（Andy Lau），則獲邀擔任演員（Actors）評委，影藝學院介紹張艾嘉的代表作是她自編自導自演的「相愛相親」（Love Education）與「20 30 40」，影藝學院介紹劉德華的代表作，包括「無間道」（InfernalAffairs）與「十面埋伏」（House of Flying Daggers）。

今年共有928位電影人獲邀擔任影藝學院評委，超過去年的774人，去年獲邀擔任評委的包括紀錄片「不老騎士」製片人蔣顯斌，以及台裔美籍紀錄片導演江松長等。

過去奧斯卡評審委員結構被批評「太白又太男」，美國影藝學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）承諾，2020年前要大幅增加女性與少數族裔的評委人數。

今年獲邀擔任評委的928人分別來自59國，少數族裔占38%，女性更占49%。（編輯：陳俊碩）1070626

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