國民黨台北市長參選人丁守中與中央委員連勝文今(29)日同台祝賀《NOWnews今日新聞》十周年，丁守中盛讚今日新聞成立至今，共有十二個第一，希望今日新聞未來十年更能有十、百倍的成長；連勝文則說，未來十年，NOWnews 能夠立基於台灣，跨足全世界，讓影響力擴展到全世界。

丁守中說，上次連勝文在選戰中深受假新聞的攻擊，他也擔心這次他會遇到假新聞，所以希望今日新聞作為 NEWS 的典範，能夠發揮監督職責。

《NOWnews今日新聞》歡慶 10 周年，現場貴賓雲集，包括國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、行政院副發言人丁允恭、商總理事長賴正鎰、國民黨中央委員連勝文，以及國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智均親臨表達祝賀。

▲姚文智與丁守中同台慶賀 NOWnews 今日新聞十周年。（圖／NOWnews攝影中心,2018.06.29）

連勝文在致詞時則說，丁守中剛提到假新聞的議題，NOWnews是極為少數能夠包容各黨、各派的觀點，囊括兩岸四地的不同的想法與言論，在台灣極難做到這些事情，但 NOWnews 還是做到了，這也證明台灣還是有許多具有理想的新聞媒體。

▲連勝文與姚文智同台慶賀NOWnews今日新聞十周年。（圖／NOWnews攝影中心,2018.06.29）