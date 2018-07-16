日本電音女團「星期三的康帕內拉」自網路影音平台發跡，女主唱Kom_i無俚頭的碎念式饒舌風靡不少粉絲，前陣子也曾登台開演唱會，人氣頗高，昨（15）日她們受邀至沖繩海邊表演，女主唱Kom_i興致一來鑽進巨大的透明氣球裡，台下歌迷興奮地滾動氣球，氣氛嗨到最高點，沒想到她就這樣一路被滾進海中，還被風吹到外海，最後出動搜救人員才把她救回來。



▲Kom_i無俚頭的碎念式饒舌風靡不少粉絲。（圖／翻攝星期三的康帕內拉台灣後援會臉書 , 2018.07.16）

女主唱Kom_i昨日在沖繩海邊嗨唱，她一時興起整個人爬進巨大的透明沙灘球中，現場歌迷不停滾動沙灘球，誰知一個不小心沙灘球就這樣一路「奔向大海」，還被強勁的海風吹到外海，在場歌迷只能眼睜睜望著受困的Kom_i越變越小，好在搜救人員及時把她拉回岸上，才結束這場虛驚，而Kom_i在海上漂流的身影也被截圖在網路上瘋傳，引起一陣熱議。



▲Kom_i鑽進巨大的透明氣球中與歌迷互動。（圖／翻攝星期三的康帕內拉台灣後援會臉書 , 2018.07.16）



▲Kom_i一路滾入海中，模樣狼狽。（圖／翻攝星期三的康帕內拉台灣後援會臉書 , 2018.07.16）



▲Kom_i被海風吹至外海。（圖／翻攝星期三的康帕內拉台灣後援會臉書 , 2018.07.16）