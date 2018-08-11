在不孕症的治療過程中，不孕症的夫妻承受巨大的壓力，因而產生了焦慮症，如果過程不順利或結果不如預期，甚至可能發生沮喪或憂鬱症，彰化博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率，吻合一笑百病除的諺語，蔡鋒博認為保持愉悅的心情都有助於試管嬰兒療程的成功。



▲博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.11)

蔡鋒博表示，根據研究，72％的不孕症病人有壓力、焦慮及憂鬱症的問題，但是這三個心魔會產生免疫系統分泌三種不好的因子，而使得試管嬰兒成功率下降，最有名的研究，是當年的911恐怖攻擊紐約世貿雙塔大樓事件，整個紐約市的試管嬰兒成功率、懷孕率降了25％。



▲博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.11)

蔡鋒博指出，2018年4月份最新的美國生殖免疫醫學期刊的研究，讓病人笑出來是最快的解壓方法，以色列的研究團隊安排專業的「醫療小丑」娛樂這些想懷孕的女性，每位女性都可欣賞小丑表演十五分鐘。研究顯示，那些看小丑表演，被小丑逗得笑呵呵的女性較容易成功懷孕，懷孕成功率為36％，在調整年齡、不孕症類型、植入胚胎數等各項變數後發現，這些開懷大笑的女性懷孕成功率增加兩倍以上。



▲博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.11)

笑是最好的醫藥！最能笑者最健康，最樂觀者最長壽！蔡鋒博稱，以色列研究發現，想進行試管嬰兒、體外受精療程的女性若能放開心胸好好大笑一場，可以增加受孕、懷孕成功機率。研究人員解釋，可能因為大笑可以啟動「天然抗壓機制」，對生理產生舒壓效果，自然有助女性受孕、懷孕，這項研究近日發表於「生育與不孕」期刊（Fertilityand Sterility）。



▲博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.11)

蔡鋒博說，研究主持人席瓦赫‧福里德勒表示，過去研究顯示，大笑就好像一種天然抗壓劑。而不孕症患者在接受人工受孕療程時，往往飽受壓力，因此大笑或許可以幫助紓壓，讓胚胎更能順利成長。



▲博元婦產科院長蔡鋒博從門診案例發現，大笑可以助孕，提高試管嬰兒成功率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.11)

博元婦產科模仿這個做法，讓要植入胚胎的病人看豬哥亮的餐廳秀或周星馳的電影光碟，意外發現唐伯虎點秋香的點閱率最高；蔡鋒博發現，有些門診的患者會尋找宗教的寄託，過程中心中會有所寄託，自然減少了壓力、焦慮及憂鬱症。