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地方萬花筒》影／南瑤宮官LINE上線　用手機即可抽籤

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/22 22:44
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媽祖也走在3C潮流前端，南瑤宮官LINE問世了，即時通訊應用程式LINE使用率日增，彰化南瑤宮跟上時代潮流，委託專業團隊-路陶工作室開發的官方帳號上線了，透過南瑤宮官LINE，民眾可輕易快速掌握所有即時消息和精彩活動、瀏覽累積百年的大量文史資料，介面上更有操作簡便的線上抽籤系統，手機在手即可請示求問。


▲南瑤宮管理人彰化市長邱建富宣布，南瑤宮官LINE問世了，邱建富等人持手機展示輕鬆就可上南瑤宮的官方LINE。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

南瑤宮管理人彰化市長邱建富指出，資訊爆炸時代，各種行銷手法推陳出新，透過Line Message API所開發的LINE官方帳號(LINE bot)，不僅貼近民眾，製作經費也遠少於開發一個全新的APP，因此南瑤宮邀請長期關注民俗活動的「路陶工作室」一同開發官LINE。


▲南瑤宮管理人彰化市長邱建富宣布，南瑤宮官LINE問世了，邱建富等人持手機展示輕鬆就可上南瑤宮的官方LINE。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

路陶工作室為南瑤宮開發建置官LINE，未收取任何費用。透過官LINE，民眾可輕易接收來自南瑤宮的訊息；此外，不熟悉電腦網路操作的長輩，無須學習新的APP，藉由南瑤宮官方LINE簡易操作，即可進一步認識媽祖信仰文化。


▲南瑤宮管理人彰化市長邱建富宣布，南瑤宮官LINE問世了，邱建富等人持手機展示輕鬆就可上南瑤宮的官方LINE。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

邱建富表示，南瑤宮官LINE除了提供即時活動訊息，內部還建置百年累積的大量文史資料，更有線上抽籤系統，方便信眾請示求問，對於抽籤系統建置啟用，該團隊十分慎重，擲筊請示南瑤宮媽祖獲得應允，才正式上線。


▲南瑤宮管理人彰化市長邱建富宣布，南瑤宮官LINE問世了，邱建富等人持手機展示輕鬆就可上南瑤宮的官方LINE。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

路陶工作室成員畢業自東海大學，他們研究指出，相較於一般電子報僅有20%的開啟率，目前大民眾對於Line的訊息開啟率則超過60%，透過精心設計，將巧思加到南瑤宮官LINE內，可使底蘊豐厚的彰化媽文化讓更多人看見，進而參與其中、共同弘揚宣傳。


▲南瑤宮管理人彰化市長邱建富宣布，南瑤宮官LINE問世了，邱建富等人持手機展示輕鬆就可上南瑤宮的官方LINE。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

路陶工作室說，如何加強和民眾互動、促進參與，攸關未來傳統文化推廣發展，目前台灣使用官LINE的宮廟只有兩間，即彰化南瑤宮和南部天壇天公廟，期望更多宮廟加入，促進傳統文化讓更多人看見。

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