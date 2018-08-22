影／小心上身─腮腺腫瘤作祟　抽痛以為是「牽核仔」

許嘉方22日指出，「牽核仔」是淋巴腺腫大的台語俗稱，在頸部、腋下、鼠蹊部的淋巴腺較容易觸摸到，當這些部位的淋巴腺有腫大現象時，老人家常會說那是「牽核仔」，等咽喉痛或牙痛等發炎情況消失後，淋巴腺也會回復到正常大小，不必大驚小怪。但也不能排除是腫瘤的情況，如果吃藥後淋巴腺腫大仍未消退時，就要特別注意，張先生就是一個例子。

感冒或牙痛、咽喉痛時，上頸部與下巴交接處常會淋巴腺腫脹，長輩常會說那是「牽核仔」，住在員林市的64歲張先生右後下巴不斷抽痛，難以入睡，原本以為是「牽核仔」，治療20多天不見好轉，轉到彰化醫院由耳鼻喉科主任許嘉方檢查，確診為腮腺腫瘤合併膿瘍，清創切除腫瘤後才好轉。



▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，腮腺腫瘤是不一樣，患者電腦斷層，左方箭頭處為腫瘤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

張先生指出，他上個月右後下巴突然開始抽痛，而且還摸到一小塊腫大的淋巴腺，照以往的經驗應該是「牽核仔」，但這次沒有感冒、喉嚨痛等情況，由於很痛，他到某診所就診，吃20天的藥仍未緩解疼痛，後來更痛到無法入睡，他轉往員林某大醫院，醫師要他吃藥再觀察，但他實在痛到受不了，反覆地一再抽痛，於是再轉彰化醫院，手術完之後，不再抽痛，終於可以入睡。



▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，台語俗稱「牽核仔」是淋巴腺腫大，與腮腺腫瘤是不一樣，千萬不要不理睬。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

許嘉方表示，一般上頸部的淋巴腺腫大吃藥除去發炎情況就會好轉，但張先生吃藥仍未緩解，疼痛感超出常情，已經不尋常，經電腦斷層發現其右下巴後方的腮腺有顆小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但隨著時間可能演變為惡性腫瘤，於是就診當天下午就馬上手術，切除約1公分的腫瘤，大約像大拇指寬，同時將腫瘤旁的膿瘍清除。

許嘉方說，一般腮腺腫瘤不太會疼痛，張先生的反覆性抽痛來自腫瘤旁的膿瘍，造成膿瘍的原因有可能是因為張先生是糖尿病患，免疫力低，造成深頸部細菌感染；也可能是腮腺腫瘤擠壓造成附近組織發炎。



▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，台語俗稱「牽核仔」是淋巴腺腫大，與腮腺腫瘤是不一樣，千萬不要不理睬。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

許嘉方強調，淋巴負責對抗疾病感染，當有感染原侵入時，淋巴就可能腫大，一般會壓痛。如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大仍未好轉，或是異常的痛或是根本不會痛，最好找耳鼻喉科醫師詳細檢查，有可能不是單純的淋巴腺腫大。若自己摸到頸部有不明腫塊，最好找醫師詳細檢查評估，千萬不要不理睬。