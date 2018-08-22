NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／小心上身─腮腺腫瘤作祟　抽痛以為是「牽核仔」

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/22 22:23
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

感冒或牙痛、咽喉痛時，上頸部與下巴交接處常會淋巴腺腫脹，長輩常會說那是「牽核仔」，住在員林市的64歲張先生右後下巴不斷抽痛，難以入睡，原本以為是「牽核仔」，治療20多天不見好轉，轉到彰化醫院由耳鼻喉科主任許嘉方檢查，確診為腮腺腫瘤合併膿瘍，清創切除腫瘤後才好轉。

許嘉方22日指出，「牽核仔」是淋巴腺腫大的台語俗稱，在頸部、腋下、鼠蹊部的淋巴腺較容易觸摸到，當這些部位的淋巴腺有腫大現象時，老人家常會說那是「牽核仔」，等咽喉痛或牙痛等發炎情況消失後，淋巴腺也會回復到正常大小，不必大驚小怪。但也不能排除是腫瘤的情況，如果吃藥後淋巴腺腫大仍未消退時，就要特別注意，張先生就是一個例子。


▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，腮腺腫瘤是不一樣，患者電腦斷層，左方箭頭處為腫瘤。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

張先生指出，他上個月右後下巴突然開始抽痛，而且還摸到一小塊腫大的淋巴腺，照以往的經驗應該是「牽核仔」，但這次沒有感冒、喉嚨痛等情況，由於很痛，他到某診所就診，吃20天的藥仍未緩解疼痛，後來更痛到無法入睡，他轉往員林某大醫院，醫師要他吃藥再觀察，但他實在痛到受不了，反覆地一再抽痛，於是再轉彰化醫院，手術完之後，不再抽痛，終於可以入睡。


▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，台語俗稱「牽核仔」是淋巴腺腫大，與腮腺腫瘤是不一樣，千萬不要不理睬。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

許嘉方表示，一般上頸部的淋巴腺腫大吃藥除去發炎情況就會好轉，但張先生吃藥仍未緩解，疼痛感超出常情，已經不尋常，經電腦斷層發現其右下巴後方的腮腺有顆小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但隨著時間可能演變為惡性腫瘤，於是就診當天下午就馬上手術，切除約1公分的腫瘤，大約像大拇指寬，同時將腫瘤旁的膿瘍清除。

許嘉方說，一般腮腺腫瘤不太會疼痛，張先生的反覆性抽痛來自腫瘤旁的膿瘍，造成膿瘍的原因有可能是因為張先生是糖尿病患，免疫力低，造成深頸部細菌感染；也可能是腮腺腫瘤擠壓造成附近組織發炎。


▲彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，台語俗稱「牽核仔」是淋巴腺腫大，與腮腺腫瘤是不一樣，千萬不要不理睬。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.22)

許嘉方強調，淋巴負責對抗疾病感染，當有感染原侵入時，淋巴就可能腫大，一般會壓痛。如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大仍未好轉，或是異常的痛或是根本不會痛，最好找耳鼻喉科醫師詳細檢查，有可能不是單純的淋巴腺腫大。若自己摸到頸部有不明腫塊，最好找醫師詳細檢查評估，千萬不要不理睬。

關鍵字腮腺腫瘤牽核仔淋巴腺電腦斷層咽喉痛
240巨砲止戰　陳梅生目睹海戰影／南瑤宮推LINE　彰化媽也夯

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan