人物／「掌潭媽媽」錦華　全能又歡喜付出

中高齡婦女「錦華」，自20歲結婚後跟丈夫在嘉義水上居住，因家中有兩個小孩，工作總是找兼職或臨時性工作。自其娘家大哥去逝後，錦華就回嘉義東口鄉掌潭村照顧家人，偏遠漁村滿是魚塭與荒蕪溼地，没有固定性的工作機會，多半只能協助家中及左鄰右舍的魚塭相關產業。
做任何工作都很認真的錦華，任何魚塭的工作從來就沒有難倒過她，或許因長年工作累積，身體痠痛及體力耗損，終於讓她漸感不堪負荷。經由朴子就業中心的協助，成功推介到東石鄉掌潭社區發展協會，擔任社區營造產業工作暨行銷管理人員。
錦華對於社區所賦予的工作，舉凡洗(曬)魚鱗、製作蘿蔔糕、凍飲及餐桌料理、社區農園耕種、產品銷售等等，萬般工作好像都難不倒她，而且駕輕就熟的一一完成，後來她也從工作的過程中，習得一技之長，同時看到社區發展協會將生產銷售盈餘，用於關懷弱勢族群及老人食堂經費補助上，於是錦華更加歡喜付出，全能的錦華，終於得到「掌潭媽媽」的美名。
朴子就業中心高詠棠主任表示，透過勞動部多元就業開發方案挹注，協助社區發展產業，並將荒廢無用的土地，無償給協會使用及產業生產，讓地方產業創生及永續經營後，可以增加在地的就業機會，協助更多需要幫助的弱勢族群，獲得轉職、轉業的機會。