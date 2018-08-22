人物／「掌潭媽媽」錦華　全能又歡喜付出

中高齡婦女「錦華」，自20歲結婚後跟丈夫在嘉義水上居住，因家中有兩個小孩，工作總是找兼職或臨時性工作。自其娘家大哥去逝後，錦華就回嘉義東口鄉掌潭村照顧家人，偏遠漁村滿是魚塭與荒蕪溼地，没有固定性的工作機會，多半只能協助家中及左鄰右舍的魚塭相關產業。

做任何工作都很認真的錦華，任何魚塭的工作從來就沒有難倒過她，或許因長年工作累積，身體痠痛及體力耗損，終於讓她漸感不堪負荷。經由朴子就業中心的協助，成功推介到東石鄉掌潭社區發展協會，擔任社區營造產業工作暨行銷管理人員。