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240巨砲中止823砲戰　八二三勇士陳梅生目睹海戰

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/22 22:19
▲陳梅生雲林縣斗南鎮人於46年入伍，同年底即與同一批入伍的151個同袍至高雄搭船至金門換防，47年8月23日砲戰發生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
▲陳梅生雲林縣斗南鎮人於46年入伍，同年底即與同一批入伍的151個同袍至高雄搭船至金門換防，47年8月23日砲戰發生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

八二三勇士陳梅生很感恩，他感慨說，可以在這一場戰役中存活下來，當時處在戰役中的我並沒有太多的想法，只有想到如果不拚盡全力守下金門，那台灣在不久的將來也會淪陷，因此就算拚了命，也要堅守崗位，抵禦共軍，以保衛台灣家人的安全。陳梅生回憶說，就在砲戰發生的某日早上，突然聽見轟的一大聲巨響，是240巨砲的威力，隨後大陸共軍方面便開始打打停停，中止了823砲戰全面襲擊。

陳梅生臺灣省雲林縣人，民國25年出生於斗南鎮，46年入伍，分配至陸軍49師，擔任步兵警戒防禦工作。同年底即與同一批入伍的151個同袍至高雄搭船至金門換防。初至金門，每日的工作即是與同僚建築防禦工事。唯一可以放鬆的時間，是利用休息的時侯到街上走走，打打牙祭(當時一兵薪水約29元，一碗麵是以幾角計算)。一直到民國47年8月23日前2週，逐漸感受到整個金門彌漫著一股緊張的氣息。


▲雲林榮民處人員於八二三前夕拜訪勇士陳梅生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

823砲戰的前夕，陳梅生在料羅灣擔任警戒防禦工作，發現整個海岸邊每日都飄著濃濃的煙霧，完全看不見海上及對岸情況，原來共軍為了佈署砲彈陣地，所以在岸邊刻意製造了濃煙，為的就是讓我軍無法瞭解對岸的情況。

陳梅生回憶說，就在8月23日當天下午約5-6時左右，天空中忽然落下了難以計數的砲戰，像大雨般的往整個金門每寸土地砸下，接下來的數十日當中，如雨般的砲戰就從未停歇過，無論是黑夜或白晝，到處都是爆炸聲；我軍也一邊反擊，一邊加強防禦工作。

陳梅生說，在砲戰某日的夜間，我正在海岸邊的碉堡警戒，看見一艘我方艦艇被大陸共軍數艘快艇追逐包圍，突然間在黑暗的海面上砲彈火網四射，其中，共軍一艘快艇被砲彈擊中，瞬間大火燃起，照亮整個海面，共軍其餘快艇因此曝露了位置，我軍艦艇趁著這個優勢，逐一射擊，將其餘快艇予以痛擊，我與同僚看見後，無不歡欣鼓舞。

經過數日，砲彈仍舊像雨一樣從天而降，但就在某日的早上，突然聽見轟的一大聲巨響，隨後大陸共軍方面便開始打打停停並減少砲彈的襲擊。事後才知道原來那聲巨響是240巨砲的威力，而那門砲彈就打在廈門的車站，據說死傷無數。

陳梅生又說，在金門從軍並經歷砲戰的這些日子裡，有數度躲過死神的召喚。我曾經在搬運補給品的時侯，剛好有一顆砲彈落在運輸船上，那時整艘船的甲板上都是鮮血，許多官兵被炸的血肉模糊，我的小腿也被砲彈的碎片射到，當時又沒有麻藥，只能咬牙忍痛，讓醫護人員直接將碎片取出；也曾經目睹運補的LVT小艇翻覆，整艘小艇人員全部落海喪命，無情的戰火奪走許多寶貴的生命。

陳梅生最後強調說，當下能活著，已算幸運，跟我一起到金門經歷過這場戰役的151位弟兄能活著回來的算是少數，尤其在砲戰最為激烈的時候，個人的生死總在轉眼間，有人到街上巡邏後便沒有再回來，有人站個哨便被對岸的水鬼摸走了，我們見識到戰事的無情及生命的脆弱。

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唐碧娥浴火重生　獲提名仍是苦戰腮腺腫瘤作祟　以為是「牽核仔」

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