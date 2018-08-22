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娛樂

璀璨之星曝光　蔡淑臻、李沛旭甜蜜出席給建議

記者吳維書／台北報導2018/08/22 22:14
▲蔡淑臻（左）、李沛旭甜蜜出席。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.8.22）
▲蔡淑臻（左）、李沛旭甜蜜出席。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.8.22）

藝人蔡淑臻、李沛旭情侶檔以及賴琳恩、溫昇豪等藝人今（22）日出席璀璨之星總決賽，蔡淑臻忍傷穿高跟鞋拍照，被問到她為何不請男友「抱」出場，她笑喊，「他一抱我就會滿身大汗，立刻脫妝。」比賽結果出爐，演藝冠軍由陳宏聖拿下、女模冠軍由蕭珮瑩奪得、總冠軍跟男模冠軍為李制益、花漾少女冠軍則是許婷汝、花漾少男則由黃文廷贏得。

蔡淑臻大方給新星建議，「在後台看到很多參賽者，發現這屆個頭有越來越高的感覺，平均身高真的高很多。」李沛旭被問到給演藝圈新人的建議，他說：「現在媒體發達，加上有像璀璨之星這樣選秀的管道，對這個行業有興趣的人，進入門檻不高，但是如果這是一個事業、專業，要考慮長遠性，並增加心理的磨練跟鍛鍊，而且，心理強度、韌性跟外在才藝一樣重要。」他強調，「相信自己，才能在這行業待的久一點。」


▲左起男模冠軍李制益、女模冠軍蕭珮瑩。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.8.22）

總冠軍、男模組冠軍李制益為了參加比賽海選，開始接觸健身及飲食控制，體重從92公斤減到83公斤，初賽時，評審建議他減肥，短短不到2個月，他隨即將體重調整到77公斤，企圖心非常強。女模組冠軍蕭珮瑩從沒穿過比基尼、高跟鞋，但是看到大家都穿泳裝，她對自己喊話「要習慣」，這次拿到冠軍，她覺得相當出乎意料，「不過，我真的在台上竭盡全力了。」


▲左起花漾少男冠軍黃文廷、花漾少女冠軍許婷汝。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.8.22）

花漾少女冠軍許婷汝除了花漾冠軍，還拿下「Racing Girl」、「iM短影」新星獎，她開心表示，「我的偶像是馮迪索，因為他外表酷帥，卻也非常幽默。」特別的是，她在賽前就覺得自己應該會得前三名，相當有自信；花漾少男冠軍黃文廷則透露前晚失眠，不過他一直跟自己喊話要享受舞台。演藝組冠軍陳宏聖只會跳舞，為了比賽開始練唱，他透露彩排和平常練習時會忘詞或掉拍，沒有一次順利，但今天台上表現超完美，「我總算給家人交代了。」


▲演藝組冠軍陳宏聖。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.8.22）

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