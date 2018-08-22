璀璨之星曝光　蔡淑臻、李沛旭甜蜜出席給建議

藝人蔡淑臻、李沛旭情侶檔以及賴琳恩、溫昇豪等藝人今（22）日出席璀璨之星總決賽，蔡淑臻忍傷穿高跟鞋拍照，被問到她為何不請男友「抱」出場，她笑喊，「他一抱我就會滿身大汗，立刻脫妝。」比賽結果出爐，演藝冠軍由陳宏聖拿下、女模冠軍由蕭珮瑩奪得、總冠軍跟男模冠軍為李制益、花漾少女冠軍則是許婷汝、花漾少男則由黃文廷贏得。

蔡淑臻大方給新星建議，「在後台看到很多參賽者，發現這屆個頭有越來越高的感覺，平均身高真的高很多。」李沛旭被問到給演藝圈新人的建議，他說：「現在媒體發達，加上有像璀璨之星這樣選秀的管道，對這個行業有興趣的人，進入門檻不高，但是如果這是一個事業、專業，要考慮長遠性，並增加心理的磨練跟鍛鍊，而且，心理強度、韌性跟外在才藝一樣重要。」他強調，「相信自己，才能在這行業待的久一點。」