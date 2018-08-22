前鄉代遭挾持未付贖金獲釋 警追緝3名歹徒

（中央社記者程啟峰高雄22日電）江姓前高雄縣大社鄉民代表昨天傍晚遭歹徒強押上賓士車，今天獲釋，被擄期間他曾致電向友人求救並要借新台幣8000萬元；但江男今天對案情避重就輕，說家人未接獲勒贖電話，警方正全力追緝涉案3名歹徒到案。

仁武警分局指出，江姓男子20多年前曾擔任高雄縣大社鄉民代表，還當上大社鄉代會副主席，目前已淡出政壇，轉投資生意。江男昨天傍晚在高雄市大社區中正路、三民路口，遭2名男子強押上賓士車，再由另一名駕駛開車，將人當街押走。

警方昨晚接獲江男家屬報案後，陸續調閱現場及市區上百公里、上千支監視器，清查歹徒可能藏匿被害人地點；在清查江男通聯紀錄發現，江男曾用自己手機打電話給盧姓友人。