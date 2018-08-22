前鄉代遭挾持未付贖金獲釋 警追緝3名歹徒

（中央社記者程啟峰高雄22日電）江姓前高雄縣大社鄉民代表昨天傍晚遭歹徒強押上賓士車，今天獲釋，被擄期間他曾致電向友人求救並要借新台幣8000萬元；但江男今天對案情避重就輕，說家人未接獲勒贖電話，警方正全力追緝涉案3名歹徒到案。
仁武警分局指出，江姓男子20多年前曾擔任高雄縣大社鄉民代表，還當上大社鄉代會副主席，目前已淡出政壇，轉投資生意。江男昨天傍晚在高雄市大社區中正路、三民路口，遭2名男子強押上賓士車，再由另一名駕駛開車，將人當街押走。
警方昨晚接獲江男家屬報案後，陸續調閱現場及市區上百公里、上千支監視器，清查歹徒可能藏匿被害人地點；在清查江男通聯紀錄發現，江男曾用自己手機打電話給盧姓友人。
警方指出，江男昨天傍晚被押上車後，歹徒即用眼罩蒙住其雙眼，江男除昨晚用手機撥打一通電話給盧姓友人，直到獲釋前手機都關機；江男家屬則都未接獲歹徒及江男電話。
警方後來查訪盧姓男子昨晚雙方通話內容發現，江男在電話中問盧男，有沒有新台幣8000萬可借他，並請盧男將錢送到88快速道路下方，但盧男依約抵達，因身上沒錢，歹徒旋即將江男載走。
警方指出，由於江男有糖尿病在身，須施打胰島素，加上迫於警方追緝壓力，歹徒今天無條件在高雄市鳳山區將江男丟包，江男隨後搭計程車平安回家，毫髮無傷。
江男獲釋後接受警方偵訊時表示，近日並未與人有糾紛，歹徒沒有對他施暴，也未向家屬勒索金錢。被挾持期間歹徒曾問他有沒有2億元可借一下，他才向盧姓友人電話探詢有無8000萬元可借。
江男在筆錄中始終未提及盧姓友人昨晚依約出面與歹徒見面的那一段。
警方認為，江男說詞避重就輕且多所保留，本案存有諸多疑點，已掌握特定對象展開追緝，將待涉案人到案加以釐清。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070822