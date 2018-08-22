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中央社

中國生鮮消費崛起 台灣冷鏈物流經驗可借鑑

中央社2018/08/22 22:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北22日電）在便利商店填飽肚子，對台灣人來說再自然不過，背後卻是台灣強大的冷鏈物流供應鏈。近年中國大陸消費者對生活品質的要求推升冷鏈物流發展，台灣經驗變得炙手可熱。

隨著消費升級，中國大陸消費者不再滿足於一般常溫物流，冷鏈物流、生鮮供應成為不少電商布局的重點，2017年開始，中國冷鏈物流被快速推入發展期。陸媒曾報導，目前中國的冷鏈物流市場增速超過20%，預計到2020年底將達到人民幣約4700億元規模。

龐大需求吸引眾多業者加入戰場，部分中國大陸零售企業和生產商嘗試自建冷鏈業務、快遞物流商也紛紛開闢冷鏈物流配送。

不過，因為還在發展階段，中國冷鏈物流業者普遍規模小且散亂，沒有形成完整供應鏈，內部管理也較缺乏經驗。中國食品工業協會一份報告顯示，由於冷鏈系統不完善，中國每年損耗約1200萬噸水果和1.3億噸蔬菜。

在天貓生鮮超市的APP中，有網友評價網購的水果「一半都是壞的」、「酸奶發臭」。此外，部分物流業者的冷鏈倉庫無法提供常溫、冷藏、冷凍多元模式，部分業者沒有全程冷藏配送，在業界也不是新聞。

對冷鏈物流的需求快速升高，業界卻還沒完全準備好。而台灣趨於完備的冷鏈物流供應鏈，成為中國大陸業者取經的對象。

台灣冷鏈物流管理較細膩、員工培訓較紮實，包括倉儲、配送、通路、銷售等都有豐富的經驗與嚴謹的管理，台灣冷鏈協會理事長程東和接受中央社訪問時就表示，台灣若想爭取大陸市場，常溫物流已經毫無機會，冷鏈物流尚有可為。

台灣市場小，物流難以藉規模獲利，因此轉往精緻化發展，密度高居亞洲第二的便利商店，鮮食產品豐富，足以展現台灣冷鏈物流實力。

便利商店的中央空廚、生鮮加工，讓中國大陸冷鏈物流業者印象深刻。有中國大陸業者來台參訪後對程東和說：「我們不羨慕台灣的101，但非常羨慕台灣的便利商店。」

相較其他新興產業由幾大巨頭獨佔，中國大陸冷鏈物流還在百家爭鳴階段，雖然台灣相關業者多是中小企業，參與市場競逐並不容易，但冷鏈物流供應鏈的建成，涉及複雜的資源整合，需要相當的經驗，這也為專業第三方提供很大的發揮空間。

程東和說，台灣冷鏈物流若要進軍中國大陸，最好和當地資源互補，凸顯服務、品質等差異性，避免成本競爭，就大有可為。（編輯：邱國強）1070822

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