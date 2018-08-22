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中央社

小米Q2業績亮麗 國際業務成長強

中央社2018/08/22 22:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北22日電）小米今天公布第2季財報，各業務成長強勁，國際業務收入年增達151.7%，帶動整體營收年增近7成，淨利潤約達146.33億元，雷軍表示，將持續秉持「鐵人三項」商模，為營收成長奠基。

小米今天公布截至2018年6月30日止，第2季度及上半年業績。第2季營收約人民幣452.36億元，年增68.3%。其中，國際業務收入年增達151.7%，至164.12億元，占總收入36.3%，淨利潤約146.33億元，非國際財務報告準則計量經調整利潤約21.17億元，年增25.1%，每股盈餘為1.409元。

累計上半年，小米營收796.48億元，年增75.4%，毛利約99.53億元，年增57.7%，淨利潤約76.05億元，非國際財務報告準則計量經調整利潤約38.16億元，年增62.2%，每股盈利為0.759元。

小米創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，今年7月9日，小米在香港聯合交易所主板上市，成為重要里程碑，小米會繼續秉承「鐵人三項」的商業模式，進軍高階智慧手機市場，在全球進一步擴大IoT產品種類，並努力拓展互聯網服務市場，著力提升用戶體驗，為未來的收入增長奠定基礎。

回顧第2季業績，小米表示，各分部業務快速成長，小米智慧手機分部的收入約305.01億元，年增58.7%，主要受益於智慧手機銷量及平均售價成長的推動；IoT及生活消費產品分部收入成長最為迅速，年增104.3%，至103.79億元。互聯網服務分部收入年增63.6%，至39.58億元，主要由於中國大陸市場變現能力增加。

小米特別指出，國際業務發展勢頭強勁，根據Canalys的資料，小米的智慧手機在印度市場繼續快速成長，出貨量市占繼續名列第一，在印尼的出貨量名列第2，也取得顯著增長。2018年5月，小米在西歐市場擴展至法國及義大利。於西歐的出貨量年增超過2700%，截至2018 年第2季度，小米在25個國家及地區的智慧機市場排名前5。

互聯網服務方面，小米說明，由於智慧手機銷量出貨量增加及用戶採納提高，MIUI每月活躍用戶由2017年第2季度的1.46億人，成長41.7%，至2018年第2季度的2.07億人。本季度的每名用戶平均收入年增15.4%，至人民幣19.1元。截至2018年第2季，約有1.15億連接的小米IoT設備(不含手機及筆記型電腦)，季增15%。近170萬名用戶擁有5台以上IoT設備，季增19%。（編輯：黃國倫）1070822

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