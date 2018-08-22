美記者被拒發中國簽證 曾報導新疆監控議題

（中央社台北22日電）繼一名法國記者2015年底因報導新疆問題被中國拒絕續發簽證後，又一名報導新疆監控問題的美國新聞記者近日被拒發新簽證，因此被迫離開中國。
美國新聞網站Buzzfeed的中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）22日在推特上發文表示，5月時，中國外交部就拒絕發給她新的新聞記者簽證，官方並未說明理由，僅表示這是「程序」問題。在此之前，李香梅派駐北京已經6年。
李香梅曾寫過多篇有關新疆嚴密監控維吾爾人的報導。她今天在推特中特別聲明，就算將來不能從中國內部報導這類議題，但她仍會繼續報導有關國家監控、鎮壓和監禁數百萬新疆少數民族的內容。
駐華外國記者會22日發布聲明，對中國當局沒有清楚的理由就不給記者簽證「感到極度遺憾和不可接受，尤其是中國政府曾多次聲明歡迎外國媒體報導中國」。
美國之音（VOA）中文網報導，在被迫離開中國的消息曝光後，李香梅收到許多記者同行及中國觀察人士的聲援，包括2015年被迫離開中國的法國新觀察家前駐中國記者高潔（Ursula Gauthier)和曾駐中國多年有同樣遭遇的紐約時報記者傅才德（Mike Forsythe)等人。
新疆的人權狀況備受外界關注，除了外媒報導，聯合國近期也指中國新疆百萬名維吾爾族人被關在再教育營；中國外交部則聲稱這是不實指責，污衊中國在新疆的反恐和打擊犯罪措施，「別有用心」。（編輯：張淑伶/邱國強）1070822