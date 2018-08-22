美記者被拒發中國簽證 曾報導新疆監控議題

（中央社台北22日電）繼一名法國記者2015年底因報導新疆問題被中國拒絕續發簽證後，又一名報導新疆監控問題的美國新聞記者近日被拒發新簽證，因此被迫離開中國。

美國新聞網站Buzzfeed的中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）22日在推特上發文表示，5月時，中國外交部就拒絕發給她新的新聞記者簽證，官方並未說明理由，僅表示這是「程序」問題。在此之前，李香梅派駐北京已經6年。

李香梅曾寫過多篇有關新疆嚴密監控維吾爾人的報導。她今天在推特中特別聲明，就算將來不能從中國內部報導這類議題，但她仍會繼續報導有關國家監控、鎮壓和監禁數百萬新疆少數民族的內容。