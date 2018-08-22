菲世界名廚大賽 林宥君摘個人總冠軍

（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）2018年菲律賓世界名廚大賽今天在馬尼拉盛大舉辦，100餘名來自9個國家或地區的名廚競藝，台灣樹德科技大學助理教授林宥君以「樂活農村」藝術麵包工藝，拿下個人賽總冠軍。

這場比賽是由中華國際美食藝術協會（CIGA）和馬尼拉大飯店共同主辦，來自台灣、菲律賓、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、汶萊、義大利、香港和澳門的100多位國際名廚受邀參加。

本屆大賽頒發團體賽、個人賽獎項，青年獎、烹飪藝術獎、終身成就獎等多項榮譽。比賽從上午6時至中午進行評審，中午過後至下午4時開放外界參觀，晚上6時至9時頒獎。