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中央社

菲世界名廚大賽 林宥君摘個人總冠軍

中央社2018/08/22 22:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）2018年菲律賓世界名廚大賽今天在馬尼拉盛大舉辦，100餘名來自9個國家或地區的名廚競藝，台灣樹德科技大學助理教授林宥君以「樂活農村」藝術麵包工藝，拿下個人賽總冠軍。

這場比賽是由中華國際美食藝術協會（CIGA）和馬尼拉大飯店共同主辦，來自台灣、菲律賓、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、汶萊、義大利、香港和澳門的100多位國際名廚受邀參加。

本屆大賽頒發團體賽、個人賽獎項，青年獎、烹飪藝術獎、終身成就獎等多項榮譽。比賽從上午6時至中午進行評審，中午過後至下午4時開放外界參觀，晚上6時至9時頒獎。

林宥君以「樂活農村」為主題參賽的藝術麵包工藝，奪得個人賽總冠軍。這項作品是他幼時的回憶，以台灣50、60年代的農村為主題，創造出小橋流水、牛車、穀倉、雞鴨等農村場景。

林宥君說，台灣的經濟正是在那個時候起飛，他希望台灣經濟能再次蓬勃發展，家家戶戶安居樂業。

另外，菲律賓新濠天地（City of Dreams）團隊拿下團體賽總冠軍。

中華國際美食藝術協會理事長尚潔梅指出，參賽名廚都有10年以上廚藝經驗，其中多人是在烹飪學院擔任教職的頂級名廚，作品極具水準，其中汶萊參賽者更是皇家主廚。

尚潔梅說，辦理這樣的活動，行政程序十分繁複，光是籌備工作就要費時半年，但大家還是克服了種種困難，希望透過活動推廣台灣美食。

比賽的內容包括中式西式熱菜冷盤以及烘焙糕點、蔬果雕刻，各種餐點都強調少鹽、少油及少糖的健康烹飪，並且以現代擺盤方式呈現，展示出當代餐飲的色香味特質。

駐菲代表徐佩勇、菲律賓前總統馬可仕家族成員以及馬尼拉大飯店主管等貴賓親臨頒獎，讓活動更顯隆重。

為配合政府的新南向政策，台灣選手明起將參觀大馬尼拉地區各大商場及商業區的餐飲行業，做為來菲律賓投資、合作或創業的參考。（編輯：高照芬）1070822

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