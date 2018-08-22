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中央社

富邦悍將第5局灌9分 伍鐸奪第11勝

中央社2018/08/22 22:46
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒富邦悍將今天對戰統一獅隊火力全開，全場掃出18支安打，范國宸單場5安打，率領悍將以13比3大勝，洋投伍鐸投7局無失分，收下本季第11勝，仍居勝投王。

統一獅今天派出日籍投手知念廣彌先發，為中職一軍初登板，迎戰近期陷入5連敗、富邦悍將洋投伍鐸，兩隊前3局都未有分數進帳，悍將4局下率先突破封鎖，攻下1分。

知念廣彌5局下遇到亂流，加上後續登板的陽建福未能止血，單局合計被富邦悍將掃出10支安打，包括6支長打，一口氣灌進9分，將比數拉開為10比0。

統一獅第8、9局共追回3分，但富邦悍將8局下又添3分，終場以13比3獲勝，伍鐸投7局無失分，本季第11勝入袋，知念廣彌僅投4.2局，被敲9安，狂失7分，吞下首敗。

富邦悍將先發打線除了高孝儀外，全員安打，范國宸單場5打數5安打，平個人生涯最佳紀錄，今年選秀會選進的新秀王正棠，今天生涯初登場，先發守二壘、打第二棒，也在5局下揮出三壘安打，為生涯首安，生涯首分打點也在第8局進帳。

831洋將大限將屆，至於伍鐸是否在安全名單中，富邦悍將總教練陳連宏說：「如果以（今天）這種表現，當然是」。

對於王正棠初登場表現，陳連宏讚譽有加，他提到，以一個新人來說，王正棠不但冷靜、打擊也很黏，尤其在2好球後，一直破壞投手投的球，且戰術配合推進以及守備都做得很好。

首度站上一軍打擊區，讓王正棠既興奮又緊張，他表示，由於第一次上場，加上遇到左投，有點陌生的感覺，自己有點急。

第5局敲出生涯首安，王正棠坦言，打出去的時候很興奮，看到球被統一獅二壘手吳桀睿踢得很遠，由於有守備機會，一開始以為是記失誤，後來看紀錄才知道是安打，他也特別將首安球保留下來，將獻給天上的爺爺。（編輯：方沛清）1070822

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