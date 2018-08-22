颱風西馬隆逼近 西日本可能出現驚人雨量

颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，最大瞬間風速每秒60公尺，中心東側170公里以內與西側110公里以內，颳著風速每秒25公尺以上的暴風。颱風將往北西前進，明天下午以後逼近四國地區、近畿地區，然後可能登陸。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測指出，颱風西馬隆今天晚上9時（台灣時間8時）左右，在日本南方海上以每小時35公里速度往北西前進。

（中央社記者楊明珠東京22日專電）今年第19號颱風蘇力、第20號颱風西馬隆接連撲向日本，颱風西馬隆明天下午以後逼近日本的四國、近畿等地，之後可能登陸。局部地區總雨量可能破1000毫米。

氣象廳預估，因颱風帶來暖濕氣流，加上颱風本身的雨雲，到24日為止，從西日本到東海為主的地區可能下起大雷雨，雨量每小時50毫米以上。此外，局部地區可能下起每小時80毫米以上的大雨。

今天傍晚到明天傍晚為止的24小時之間，雨量較多的地區分別是四國地方與東海地方約300毫米、近畿地方250毫米。明天傍晚到24日傍晚的24小時之間，四國地方雨量約600至800毫米。

受到今年第19號颱風蘇力的影響，四國地方到東海地方的南東一帶，有些地方已下起大雨，若加上第20號颱風西馬隆帶來大雨的影響，局部地區雨量可能超過1000毫米。

日本氣象廳呼籲民眾要嚴防大雨帶來土石災害、河川氾濫等災情，在事態惡化之前，要做好疏散準備。（編輯：林憬屏）1070822