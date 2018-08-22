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中央社

亞太影展公布入圍名單 柯震東楊丞琳爭帝后

中央社2018/08/22 22:57
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北22日電）亞太影展今晚公布入圍名單，「再見瓦城」入圍8獎項，導演、男女主角皆榜上有名，演員楊丞琳則以「紅衣小女孩2」角逐影后；此外「姐姐」謝金燕也受邀出席紅毯並擔任頒獎人。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦，今晚入圍名單出爐，其中在金馬獎獲6項提名、導演趙德胤執導的「再見瓦城」分別入圍最佳剪輯、最佳劇本、最佳美術設計、最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳導演及最佳影片，要迎戰入圍7獎項的泰國電影「模犯生」。

此次最佳影片入圍作品，包括「再見瓦城」、「模犯生」（Bad Genius）、印尼片「瑪莉娜之殺人四幕」（Marlina the Murderer in Four Acts）、澳洲片「漫漫回家路」（Lion）、菲律賓片「菲常嘻哈」（Respeto）。

最佳男主角入圍者部分，分別為「模犯生」的查農桑提納同庫、港片「黃金花」的凌文龍、伊朗片Appendix的艾米阿里丹那伊（Amir Ali Danaei）、印度片「喬西之死」（Lathe Joshi）的奇塔蘭詹吉里（Chittaranjan Giri）、「菲常嘻哈」的阿布拉（Abra）、「再見瓦城」柯震東。

最佳女主角入圍者則有「瑪莉娜之殺人四幕」的瑪莎蒂莫西（Marsha Timothy）、蒙古電影「母親」（The Mother）的Dagvadorj Mendbayar，「再見瓦城」吳可熙、「紅衣小女孩2」楊丞琳、「模犯生」茱蒂蒙瓊查容蘇因、「黃金花」毛舜筠。

紅毯來賓名單今晚也一併公布，有來自不同國家的演藝人員參與，包括日本PIKO太郎、櫻庭奈奈美、大澤樹生，港星呂良偉、鍾麗緹、陳曉東，還有楊丞琳、吳可熙、歐陽妮妮、謝金燕及亞太影展親善大使張鈞甯等人參與，星光熠熠。

第58屆亞太影展籌備委員會表示，亞太影展已有65年歷史，集合亞洲太平洋電影製片人聯盟18個會員國，是亞洲太平洋地區電影展歷史悠久、同時具指標性的國際電影舞台，對於提升且推動亞太地區電影交流具舉足輕重的意義。（編輯：卞金峰/方沛清）1070822

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