亞太影展公布入圍名單 柯震東楊丞琳爭帝后

(中央社記者江佩凌台北22日電)亞太影展今晚公布入圍名單,「再見瓦城」入圍8獎項,導演、男女主角皆榜上有名,演員楊丞琳則以「紅衣小女孩2」角逐影后;此外「姐姐」謝金燕也受邀出席紅毯並擔任頒獎人。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦,今晚入圍名單出爐,其中在金馬獎獲6項提名、導演趙德胤執導的「再見瓦城」分別入圍最佳剪輯、最佳劇本、最佳美術設計、最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳導演及最佳影片,要迎戰入圍7獎項的泰國電影「模犯生」。

此次最佳影片入圍作品,包括「再見瓦城」、「模犯生」(Bad Genius)、印尼片「瑪莉娜之殺人四幕」(Marlina the Murderer in Four Acts)、澳洲片「漫漫回家路」(Lion)、菲律賓片「菲常嘻哈」(Respeto)。