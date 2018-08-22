歷經4小時會議 華航與機師工會達成2共識

王安邦表示，中華航空公司由資深副總經理張揚率領相關人員出席協商，但有些議題在執行上有許多細節，在這方面還需要再討論，但勞動局將盡力持續協助雙方達成共識。

桃園市政府勞動局長王安邦受訪表示，今天的協商，在中華航空部分，協商後已針對工會參與飛行操作監控系統使用，以及勞動條件變更須與工會協商這2部分達成共識，雙方將再擇日繼續協商。

桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，雙方雖在兩部份達成共識，但細節方面仍須斟酌。至於後續是否罷工，或進行下一步驟，仍須與長榮工會進行討論，目前尚無定論。

陳祥麟表示，目前華航部分共有21條、長榮有16條需討論，這樣的談判進度實在緩慢，至於資方的善意則還在觀察，但工會不是很滿意，不過既然有中間人協調，工會還是尊重，但也不能繼續等待，如此進度真的稍稍慢。

陳祥麟指出，只要華航保持善意，在協商過程中工會不會罷工，但希望資方也保持相對善意、不要抹黑，過程中的放話對彼此並無好處。

至於仍有爭議部分將在明天的理事會與長榮機師工會進行討論，一併考量再做後續處理。（編輯：卞金峰）1070822