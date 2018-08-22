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中央社

台灣連失邦交國 法媒：大衛與歌利亞之爭

中央社2018/08/22 23:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）在中國作梗下，台灣不到3年就失去5個邦交國，法國媒體以聖經舊約的「大衛與歌利亞」比喻台灣面對中國的力量懸殊，大衛最後擊敗巨人，也有媒體以「慢速死亡」形容台灣處境。

中美洲國家薩爾瓦多昨天宣布與中華民國斷交、與中華人民共和國建交，中華民國的邦交國餘17國。

法國解放報（Liberation）一篇以「外交窒息中的台灣」為題的報導，用醫學名詞「窒息、出血、慢速死亡」形容台灣兩年多來失去5個邦交國的處境。

報導提到北京對台灣的一系列施壓，包括以進犯空域和頻繁軍事演習打「心理戰」、片面啟用台灣海峽上空的M503航道、對台灣盟友及經濟利益的威脅等，「北京的棋步步進逼，慢慢剝奪對台灣的支持」。

重點週刊（Le Point）文章也提到，在中國壓力下，台灣被排除在大型國際會議之外，各國航空公司被迫把台灣標註為中國一部分，台灣周邊的軍事演習也越來越多。

報導指出，總統蔡英文就任以來，台灣已失去5個邦交國，光是今年就斷交3國，其餘仍承認台灣的國家在世界外交上並無很大的份量，對追尋正當性的台灣來說卻是很重要的支持。

報導引述國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平的話，認為中國引誘薩爾瓦多是給美國的一個訊息，間接打美國總統川普（Donald Trump）一個耳光，因為薩爾瓦多就在美國門戶之外。

報導以聖經的著名片段「大衛與歌利亞」形容兩岸之間的對立，意指雙方力量差距懸殊。但舊約描述，大衛最後投石擊敗巨人歌利亞，日後成王。

文章也引述國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博的看法表示，中國國家主席習近平認為北京可以利用自己的影響力達到統一目的，無視台灣，顯示北京已無對話意願，令人憂慮。

報導還引述英國諾丁罕大學（University ofNottingham）學者蘇利文（Jonathan Sullivan）的觀點，他說：「我認為中國的算計是如果無人承認台灣，將更容易撤銷台灣政府的正當性，以及讓享有民主的台灣人和國際社會做好統一的準備。」

但蘇利文也指出，北京若剝奪台灣所有邦交國，可能反而鼓勵部分主張「台灣共和國」的份子。

他認為，台灣維持的一些非邦交關係會比正式外交關係更重要，例如與美國、日本、歐洲聯盟乃至於全球幾乎所有國家的貿易夥伴關係，對台灣的生機會更重要。（編輯：高照芬）1070822

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