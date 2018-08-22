委內瑞拉危機加劇 孕婦跨境巴西生產

羅培茲5個月前自奧利諾科河（Orinoco River）三角洲的住家，搭便車跋涉800公里到這處巴西邊境。和羅培茲一樣，因國內經濟和政治動蕩而遠離家園的委內瑞拉人多達數十萬，他們大多數逃到鄰國哥倫比亞。

路透社報導，20歲的羅培茲（Maria Teresa Lopez）20日晚間在巴西邊境羅賴馬州（Roraima）首府博阿維斯塔（Boa Vista）的婦科醫院剖腹產女。她一邊餵女兒一邊說：「如果我不走，寶寶可能會死。那裡沒食物、沒藥品、沒醫生。」

（中央社巴西博阿維斯塔22日綜合外電報導）委內瑞拉孕婦因國內缺乏產前照護、藥品和尿布，紛紛跨境進入巴西生產，每天有3個委內瑞拉寶寶在巴西出生。

羅賴馬州在大量委內瑞拉人移入後，社會服務負擔過重，導致犯罪、賣淫、疾病和仇外事件增加。

羅賴馬州衛生局說，在博阿維斯塔婦科醫院出生的委內瑞拉寶寶去年激增至566名，而2018年僅上半年更已多達571名。相形之下，難民潮開始的2016年只有288名。

羅賴馬州衛生安全協調員蘇薩（Daniela Souza）說，州內只有一所婦科醫院，收治容量已來到極限，病人現在都睡到走廊的簡易床上了。針筒、手套和其他用品已快用完。

她說：「每天有800人跨越邊界，當中的許多婦女和小孩都需要醫療照護。」

蘇薩說，委內瑞拉人到羅賴馬州醫療機構求診人數自2014年的700人增至2017年的5萬人，今年僅前3個月便已高達4萬5000人。

羅賴馬州州長訴請巴西最高法院關閉邊界，以因應移民危機。但是巴西聯邦政府基於人道理由，已駁回這項請求。（譯者：羅苑韶/核稿：何宏儒）1070822