專訪／服侍過兩蔣的男人　新任文傳會副主委黃子哲

機械轉政治 念東吳卻加入國民黨 一般有志於政治的年輕人，通常很早就開始投入政治活動，像是不少大學生選擇加入黨派的青年營隊、青年軍等等，但是黃子哲一開始念的是五專機械系，後來開始對政治產生興趣之後，才轉學東吳大學政治系，這也讓黃子哲在同年級的大學生中略顯「蒼老」。

國民黨文傳會近期增添新戰力，聘請立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲擔任文傳會副主委，這也讓黃子哲成為國民黨內由民代幕僚直任黨務要職第一人，而擁有十多年立院幕僚資歷的黃子哲，過去被稱為是侍奉過兩蔣的男人，但此兩蔣非比兩蔣，並非是指兩位故總統蔣中正與蔣經國，而是指曾擔任過立委的前國民黨副主席蔣孝嚴以及其子人氣中生代立委蔣萬安。

在學生時代黃子哲印象最深刻的一件事情就是1996年台灣首次直選總統，當時出現包含李登輝、彭明敏、林洋港與陳履安等四組人馬混戰，東吳政治系當年邀請四組候選人到校演講，當時黃擔任林洋港場次的主持人，卻遭到不滿民眾鬧場，他以幽默方式化解，也讓林洋港在活動結束後特地來跟他說「年輕人不錯，你有前途」，一旁的記者則起鬨說還不快「謝謝聖上」。

而當年東吳政治系的教授，現在都是民進黨內有頭有臉的人物，像是立委羅致政、郭正亮以及台灣民意基金會董事長游盈隆，而研究所黃子哲考上中正大學政治所，綠營老師們的陣容也很亮眼，像是台中市長林佳龍與時代力量立委徐永明，但最後黃卻當了國民黨立委的幕僚。

立委助理十多年 成為服侍兩蔣的男人

黃子哲擔任立委助理的工作也是一場美麗的錯誤，原本是在人力銀行上投履歷，要應徵基金會的法務助理，但是沒想到來面試的卻是國民黨立委蔣孝嚴，讓他陰錯陽差進入立法院。

在十多年立委助理生涯之中，黃子哲跟隨蔣孝嚴時間最久長達十年，之後也曾在金門立委楊應雄辦公室服務，在蔣萬安競選立委時，黃子哲替蔣萬安輔選並在其當選後擔任蔣萬安辦公室主任半年，隨後才到楊鎮浯辦公室擔任主任一職，也因為曾經跟隨蔣家父子，因此被戲稱為是服侍兩蔣的男人。

▲黃子哲曾服務立委蔣孝嚴與蔣萬安父子，所以被戲稱為是服侍過兩蔣的男人。（資料照／記者林柏年攝）

由於蔣孝嚴過去曾任外交部長、行政院副院長、國民黨祕書長、副主席，行事謹慎、嚴謹像是老學究，讓黃子哲說替蔣孝嚴寫質詢稿像是在寫論文一樣，而蔣孝嚴立委任期多在國防外交或內政委員會，也讓黃子哲在國際與兩岸關係上多有著墨。

經營自媒體爆料 意外成電視名嘴

黃子哲在擔任立委幕僚期間除了幕僚的工作以外，也常在各報章雜誌投書發表觀點，自從臉書等自媒體興起之後，黃子哲也開始經營自己的臉書，而讓黃子哲被電視台相中展開名嘴生涯的就是因為黨產會的爆料案，當時黨產會成立開始查察國民黨黨產時，雙方鬧得沸沸揚揚，黃子哲查出黨產委員羅承宗曾因《著作權法》遭判刑，此事也讓當時的黨產會主委、現在的金管會主委顧立雄怒嗆記者好好回去看法條。

而當時身為爆料者的黃子哲則因此被政論節目邀請，展開了名嘴生涯，不過最讓黃子哲有成就感的一次議題操作，是黃子哲揭發2017年外交部網頁改版之後，就讓中華民國國旗被下架，消失在網頁之中，經過與蔡政府的一番纏鬥，最終外交部還是默默讓中華民國國旗登上網頁，這讓黃覺得自己真的能改變些什麼。

▲現在一進入外交部網頁，就可以看到中華民國國旗。（圖／取自外交部網頁）

從幕後走到幕前 改變國民黨人才甄補管道

民進黨向來有助理從政的風氣，像是立委劉世芳、高志鵬、立院副院長蔡其昌以及競選台南市長的立委黃偉哲等人都是以立委助理做為出發點，甚至民進黨團的法案主任都名列不分區立委名單之中，相較之下國民黨內就沒有這樣的風氣。

黃子哲過去曾三度參選議員，但最後都鎩羽而歸，此次受到國民黨中央重用，任用要職，或許也能替國民黨開啟藍軍的幕僚世代，能給在國民黨立委問政上扮演重要戰力的助理群一些鼓舞。