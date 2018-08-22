NOW早報／台薩斷交後小英「這舉動」惹議

根據中央氣象局資料顯示，今（ 23 ）日受熱帶性低氣壓接近影響，中南部及台東地區依舊一整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部豪雨或豪雨以上的劇烈降雨，尤其是南部地區需要特別注意，氣象局稍早針對高雄市、屏東縣發布大豪雨特報，而其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生；氣溫方面，北部高溫約 34 度，其他地區高溫約 31 至 33 度。

地牛翻身！台灣東部今（ 23 ）日凌晨 4 時 30 分發生芮氏規模 4.1 地震，震央位於台東縣政府東偏北方 46.3 公里處，震源深度 14.6 公里，最大震度台東縣東河 3 級；花蓮縣富里 1 級，所幸尚未有災情傳出。



▲台灣東部今（ 23 ）日凌晨 4 時 30 分發生芮氏規模 4.1 地震，最大震度位在台東縣東河 3 級。（圖／翻攝自氣象局）

台薩斷交後小英「這舉動」惹議

21 日上午中美洲友邦薩爾瓦多與我國斷交，總統蔡英文召開記者會表示「不怕中國大陸打壓，將更團結克服難關。」資深氣象主播李富城在臉書上傳一張蔡英文在記者會開始前的照片，畫面中蔡英文露出笑容，與記者會開始後的嚴肅表情形成對比，引發外界議論。



▲資深氣象主播李富城在臉書上傳一張蔡英文總統在記者會開始前的照片，與記者會開始後的嚴肅表情成對比。（圖／翻攝自李富城臉書）

薩爾瓦多轉向 前美副國務卿：美應擴大與台互動

對於薩爾瓦多與我國斷交、轉向中國大陸，前美國副國務卿阿米塔吉（ Richard Armitage ）昨（ 22 ）日發表聲明，台灣不應遭受脅迫，並應有保護主權與公民生計的權利。美國應在現有「一中政策」架構下擴大與台灣互動。

柯文哲 2020 選總統？陳佩琪透露柯「真正想法」

剛在臉書宣布進入「選戰模式」的台北市長夫人陳佩琪， 21 日參加柯辦團隊發言人林筱淇自製的網路節目，談論柯文哲從醫生轉變成市長的改變、最近準備競選連任的各種議題。陳佩琪透露，自己曾主動問過柯文哲「 2020 有沒有要選總統」，但是柯什麼都沒有跟她說，代表「這個人心裡從來沒想過」。



▲台北市長柯文哲夫人陳佩琪在網路節目上表示，柯文哲對選總統這件事「從來沒想過」。（圖／ NOWnews 資料圖片）

林益世財產來源不明 判刑 2 年須入監定讞

前行政院祕書長林益世涉嫌收賄 6300 萬元，二審被依違背職務收賄等罪判處 13 年 6 月徒刑，最高法院審理此案，昨（ 22 ）日評議後，依財產來源不明罪判刑 2 年定讞，目前已通知最高檢察署啟動防逃機制；至於貪汙罪方面則有待釐清，發回高院更審。

加拿大男遭「斷頭肢解」棄屍 友人涉重嫌

又見分屍案！新北市永和區中正橋旁河堤昨（ 22 ）日下午發現一具「無頭男屍」，不僅頭部被切斷，雙手雙腳皆慘遭肢解，只剩下軀幹，死狀猶如「削人棍」般十分淒慘。經調查，死者身分為 43 歲的加拿大籍男子 Ryan ，目前警方已封鎖現場，並在稍早尋獲 2 把刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手及左腳，現正積極搜尋不見的一手一腳，確切死因仍待進一步釐清。

亞運女子 3 人保齡球 再為中華隊添銀

2018 雅加達亞運再傳捷報，昨（ 22 ）日保齡球女子三人賽，終場以總分 4255 拿下第二名奪銀。同日，跆拳道男子 63 公斤級四強戰中，台灣好手何嘉欣也為中華隊奪下一面銅牌。



▲亞運女子保齡球三人賽奪銀。（圖／ 中華奧會提供）

周子瑜嫩顏紅爆印度 射箭美姿好萊塢大導也轉發

南韓人氣女團「 TWICE 」台灣成員周子瑜人氣夯， 19 歲的她以甜美五官和略帶傻氣的真性情收服粉絲，沒想到女神魅力連印度人也難擋。近日網友在 PTT 透露，一位印度友人向他打探子瑜身分，才知道子瑜因一段射箭影片在當地爆紅，原 PO 對子瑜的外貌竟會「煞到」印度人感到相當驚奇。此外，子瑜 2016 年曾參加射箭比賽，美麗倩影被製成動圖瘋傳，連電影《雷神索爾 3 》導演塔伊加維迪提（ Taika Waititi ）、《麻辣賤諜》導演保羅費格（ Paul Feig ）都在推特轉發。



▲周子瑜射箭瞬間被網友製成動圖瘋傳。（圖／翻攝 Movie Prime YOUTUBE , 2018.08.22 ）

吳宗憲兒女友當過封面女郎激似水原希子

本土天王吳宗憲 19 歲兒子吳睿軒（鹿希派），日前為了生病女友於私人 IG 限時動態發「炸彈文」，引起軒然大波，昨（ 22 ）日女友身分被掀底，竟是身材高瘦、神似日本超模水原希子的廣告模特兒「水兒」，不僅曾躍上雜誌封面，還拍過不少廣告，在業界小有名氣。