影／雲林縣長選戰注入樂譜　張麗善發布首波三競選歌曲

張麗善說，今天發佈的三首歌曲是旅外或在地的雲林人自動自發，在由衷希望自己能帶著家鄉改變的心情下所譜寫出來。歌曲曲風來自不同的世代、有著不同的風格，三首歌曲的創作者看到的是不同面貌的張麗善以及一個多元繽紛的雲林。

雲林縣長參選人張麗善發布首波三首競選歌曲，分別由人稱「臺灣紅面番鴨大王」的蔡義德作詞作曲的《日頭花》、臺北市雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳填詞的《雲林的日頭花》，以及雲林在地樂團「爵士貓 Jazz Cat」的主唱張志明老師作曲的《雲林上場》。記者會現場除了張志明老師、陳麗芳女士、斗六市長謝淑亞，以及超過40名雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會與日頭花姐妹會的姊姊妹妹都現身力挺雲林縣長候選人張麗善。



▲《雲林上場》的主唱張志明親自現身力挺張麗善。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

《雲林上場》的主唱張志明親自現身力挺張麗善，他提到自己過去就認識張麗善及張榮味，張榮味常常帶著很多朋友一起在青埔服務處的草地上唱歌，張志明強調，為張麗善寫一首歌一直是他很多年以來的願望，這次看到張麗善提出的政見，包括開放麥寮港、為雲林打通經濟大門，是他非常認同的，因此也在歌曲當中寫下「麥寮國際港最驚艷／振興經濟大步向前」。

而《日頭花》一曲的作者蔡義德先生則是一位身心障礙人士，因為看到張麗善過去常常為弱勢挺身而出、爭取屬於弱勢團體應有的尊嚴，因此寫下「日頭花啊日頭花／是阮精神的鼓勵／你袂孤單／ 有我作伴／風雨咱鬥陣走」這樣的內容。



▲陳麗芳女士的《雲林的日頭花》創作，在歌曲當中寫到「日頭花／像麗善／為鄉里建設不惜一切」。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

《雲林的日頭花》一曲則是出自臺北市雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳女士的創作，她表示自己是因為雲林縣的關懷列車與張麗善結緣，她看到張麗善總是很親切的陪伴著每一位姐妹們，於是寫下《雲林的日頭花》這首歌，也在歌曲當中寫到「日頭花／像麗善／為鄉里建設不惜一切」。

《日頭花》與《雲林的日頭花》由同鄉會的姊妹進行大合唱，《雲林上場》則由「爵士貓 Jazz Cat」主唱進行演唱。三首競選歌曲不同的旋律與歌詞，帶給大家截然不同的感受與感動。



張麗善和她的搭檔謝淑亞市長呼籲，所有愛護雲林的姊妹鄉親都應該一起站出來，讓張麗善與謝淑亞這對「女子」共同來翻轉雲林的命運，讓雲林好好、讓雲林好上加好，讓雲林上場做主角。