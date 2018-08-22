古坑農路改善工程　李進勇：鐵國山農路儘速施工改善

雲林縣政府關心縣內基礎建設，縣長李進勇今(22)日至古坑受山宮了解鐵國山農路改善工程，李進勇表示，該路段現況影響用路安全甚鉅，將盡速施工改善，以維護用路人及農民安全。
李進勇表示，古坑鐵國山附近居民以務農維生，當地的農路除了供用路人行走之外，也是農作物對外運送的重要管道，賴明源議員及當地居民幾經反映，原本的道路因彎度造成視野不良，更有土石滑落影響用路安全，今日特別到場了解。
▲鄉親們到場了解工程施作方向，水利處人員向民眾說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
▲當地居民對於改善工程表達意見。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
李進勇指出，由於該路段確實有改善必要，已責成水利處盡速施工，總改善經費約270萬元；另外，有農民當面建議，鐵國山農路部份路段路幅太窄，縣府會盡速了解現況，若不涉及地權問題，也會盡速依照農民需求進行改善。
▲鄉親們感謝李進勇協助改善用路環境。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
水利處表示，鐵國山農路改善工程預計進行長150公尺高2公尺與長50公尺高5公尺兩面擋土牆施作，並增設長約30公尺的紐澤西護欄，以及長2公尺、寬2公尺、深2公尺之集水井，同時也移除路面現有的阻礙結構物，盼施設完工後，還給用路人安全的行駛環境。
▲鐵國山農路因路彎及落石問題影響用路安全。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）