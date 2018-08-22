古坑農路改善工程　李進勇：鐵國山農路儘速施工改善

雲林縣政府關心縣內基礎建設，縣長李進勇今(22)日至古坑受山宮了解鐵國山農路改善工程，李進勇表示，該路段現況影響用路安全甚鉅，將盡速施工改善，以維護用路人及農民安全。

李進勇表示，古坑鐵國山附近居民以務農維生，當地的農路除了供用路人行走之外，也是農作物對外運送的重要管道，賴明源議員及當地居民幾經反映，原本的道路因彎度造成視野不良，更有土石滑落影響用路安全，今日特別到場了解。



▲鄉親們到場了解工程施作方向，水利處人員向民眾說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）