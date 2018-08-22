女壘賴孟婷再見安勝菲律賓 中華隊保爭金機會

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達22日電）亞運中華女壘隊今天晚上跟菲律賓交手，兩隊僵持，投手杜雅婷後援穩守、賴孟婷再見安，率隊以3比2拿勝；接下來每場比賽都是硬仗，賴孟婷表示：「中華隊不一樣了」。

中華隊今天一日兩戰，下午先擊敗香港隊，晚上與菲律賓隊交手一路僵持；菲律賓隊今天派出王牌左投賈蘭多尼（Kaith Ezra Jalandoni）先發，中華隊過往打她的球並不順手，今天比賽也打得辛苦。

中華隊3局靠著保送、接連安打先拿1分，菲律賓隊4局敲出2分砲、翻轉戰局，下半局中華隊李思詩開轟，幫助球隊以2比2扳平比數；兩隊6局打完僵持不下，7局中華隊靠著保送、賴孟婷再見安率隊拿勝。