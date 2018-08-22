縣長期勉教育邁向正義之路　公私立國中小校長會議

雲林縣公私立國中小校長會議於22日在褒忠國小舉行，與會國小校長計153名、國中校長計41名。縣長李進勇肯定雲林教育豐碩成果，並勉勵全縣校長「堅持品格扎根․邁向教育正義之路」，期能打造一個公平正義的雲林教育。

李進勇表示，品格教育尤其重要，期勉校長從自身做起，將品格扎根雲林，成為雲林未來前進的動力，也期勉各位校長在快速變動的時代中，能夠堅持正直的品格，打造一個具有教育正義的社會。



▲李縣長頒發閱讀績優學校獎牌給東榮國小。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）