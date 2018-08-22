縣長期勉教育邁向正義之路　公私立國中小校長會議

雲林縣公私立國中小校長會議於22日在褒忠國小舉行，與會國小校長計153名、國中校長計41名。縣長李進勇肯定雲林教育豐碩成果，並勉勵全縣校長「堅持品格扎根․邁向教育正義之路」，期能打造一個公平正義的雲林教育。
李進勇表示，品格教育尤其重要，期勉校長從自身做起，將品格扎根雲林，成為雲林未來前進的動力，也期勉各位校長在快速變動的時代中，能夠堅持正直的品格，打造一個具有教育正義的社會。
▲李縣長頒發閱讀績優學校獎牌給東榮國小。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
會中，李進勇頒發107年度「地方教學卓越獎」初選報部績優團隊及佳作團隊、106年度「全國海洋科普繪本創作」優選以及107學年度國中小課程計畫審查績優學校、107學年度公立國民中小學發展特色學校實施計畫等獎項、106年度全縣語文競賽團體獎以及雲林縣107年度樂齡學習中心訪視評鑑優良單位。
▲李縣長頒發課程計畫審查績優學校獎牌給重光國小。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
李進勇也感謝各位教育夥伴，共同完成全國科展、2017臺灣燈會、雲林首次的龍舟賽和全國童軍大露營等全國性活動，大家共同發揮團隊動力，期勉雲林教育朝著向陽面前進，讓教育發光發熱，在新的一個學年，以教育領航雲林，共同建構優質的雲林教育。
▲李縣長參觀褒忠國中校園牆面、地板的公共藝術彩繪。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）
李進勇於校長會議後，在教育處代理處長林慧蓉陪同下，前往褒忠國中參觀校園牆面、地板的公共藝術彩繪，他表示，褒忠國中校園彩繪以「地方文化」與「環境生態」主題為意象構圖，所有彩繪皆以3D立體呈現，將美學融入生活中，在校園學習中，培養學生的藝術氣息。