綠色執政10大票房毒藥！他直言：「蔡英文詛咒」將到來

No.1 蔡英文：蔡政府風光拿下「完全執政」，沒想到上任沒多久就走下神壇，接連爆出勞基法修惡、拔管案，友邦斷交等，2 年多來人氣直直落。面對 2018 縣市首長選舉在即，資深媒體人黃創夏直言「『支持某某某就是支持蔡英文』的詛咒將到來」，究竟蔡英文是否成為選民心中最硬的那根刺？只能等選舉結果出爐後，才能揭曉。

蔡政府執政短短 2 年多，不僅民調狂跌，甚至有不少官員幹話連連讓人大翻白眼。眼見年底選舉進入倒數，不少選民搖頭嘆「這票實在投不下去」，究竟是誰在扯民進黨後腿？《 DailyView 網路溫度計》透過大數據分析，列出蔡政府十大票房毒藥，沒想到總統蔡英文竟榮登榜首，資深媒體人黃創夏更直言，「支持 X X X 就是支持蔡英文」的詛咒即將到來。



▲總統蔡英文榮登綠營十大票房毒藥榜首。（資料照／記者林調遜攝）

No.2 賴清德：一接下行政院長大位，毀了「做好做滿」的承諾不說，還幹話無極限，除了「功德治國法」外，針對薪水不到平均水準 4.8 萬，他竟要勞工跟老闆說「你給的薪水太低」，瞬間點燃民眾怒火，對比過去聲勢高漲，如今賴清德是輔選母雞還是票房毒藥？有待觀察。



▲行政院長賴清德。（資料圖／NOWnews）

No.3 吳茂昆：被稱為「最短命教育部長」的吳茂昆，宣布接任短短 1 小時就遭連環爆，包括 4 年請假 563 天、溢領獎學金、曾赴陸任教、涉嫌違法在美國開公司等，再加上旋風拔管，自己本身的爭議卻比管中閔多，網路討論立馬黑一片，「宅神」朱學恆更封他是「超越神的男人，史上最大幹話王」，在位 41 天立即請辭獲准。

No.4 吳音寧：社運出身的吳音寧上任一年多來風波不斷，從買菜送弱勢到年收入都被拿出來討論。不僅柯文哲砲火猛烈，一下說吳音寧是炸彈，一下又說是民進黨硬塞的人；另一邊戰火延燒到家鄉，彰化縣長魏明谷發文挺彰化兒女，卻馬上被酸。不論台北、中央或彰化地方，民進黨內都是有苦難言。

No.5 陳水扁：當年轟轟烈烈當選總統，豈料最後一個海角七億，直接從總統府走到牢房，讓深綠支持者心碎滿地。如今再度輪到綠營執政，陳水扁的特赦、保外就醫等問題都成燙手山芋；然而，不說他時不時出來刷存在感，還常常在「新勇哥物語」上評論時政、諷刺小英，這後腿不是扯假的。

No.6 姚文智：姚文智日前抱愛貓 Togi 輔選徹底激怒貓奴和網友，就連民進黨高層都看不下去。不料，網路戰火尚未完全平息，發言人就另闢戰場，在節目上點名親柯市議員高嘉瑜必須退黨，再度鬧得滿城風雨，雖然最後 2 人同台和解，但高嘉瑜一臉尷尬，讓全場好囧，不禁引發外界質疑「到底是結霜還是破冰？」



▲台北市長參選人姚文智。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.8.14)

No.7 徐國勇：徐國勇被視為蔡政府「最強化妝師」，面對媒體時而嚴肅、時而幽默化解，面對在野黨則砲火猛烈、伶牙俐齒。除了稱接連發生分屍案只是「零星個案」、腦洞大開端出「青年購屋自備款至 1 成」政策等惹怒廣大網友外，他也不怕酸民攻擊，甚至大膽反嗆，被網友嘲諷：「姑婆芋真的有毒！」

No.8 葉宜津：「二十年立委無人問，一舉廢ㄅㄆㄇ天下知」，葉宜津在台南市長初選政見發表會提出「廢除注音符號」，表示為了幫助孩子能順利跟國際接軌，最好的方法就是不要學ㄅㄆㄇㄈ，只要羅馬拼音學好就行。此話一出，除了台南選民外，全台上萬名網友群起憤慨，紛紛用注音文洗版：「ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄨㄢˋ！」

No.9 邱太三：邱太三即便卸下了法務部長的身分，還是持續留在國安會擔任諮詢委員為小英效力。他曾多次公開警告陳水扁「不要太過分」，甚至哭訴自己下台是因為「得罪阿扁」，引發深綠人士及扁粉反彈；此外，他在同婚釋憲辯論時一席「牌位考考還妣妣說」，更是直接引爆網友怒火，封他為「妣考邱」！



▲國家安全會議諮詢委員邱太三。（圖／記者陳明安攝，2018.07.13）

No.10 李應元：李應元一下說空污沒解決要辭職，一下說核四公投過了要下台，賭了又賭卻提不出真正的解決之道。面對立委林靜儀質詢提「晚上 10 點後限電」，他欣然認同「自己都 10 就睡了」，引發網友爆氣怒轟「現在都在拚當幹話王耶」、「 10 點才下班馬上就限電」。



▲《 DailyView 網路溫度計》透過大數據分析，列出蔡政府十大票房毒藥。（圖／取自dailyview）