北港樂齡祖父母節 李進勇與祖孫同樂

縣長李進勇表示，雲林縣高齡化人口比例17%，有超過12萬名以上的老人家，縣府配合蔡英文總統推動顧老人長照2.0，縣內已佈建25個A級、110個B級單位、63個C級長照站，以及56個社區長青食堂，都是要以社區為出發點，全面的來照顧雲林的長者。

北港樂齡學習中心22日在北港老人會舉行祖父母節慶祝活動，縣長李進勇、縣議員蔡岳儒、縣議員參選人林筠蔚、鎮長張勝智與會同樂，近千名鄉親三代同堂親子互動參與，活動特地安排小孫子們替阿公阿嬤搥背按摩，氣氛溫馨熱鬧，阿公阿嬤更是開懷大笑，幸福洋溢臉上。



▲北港樂齡學習中心慶祝祖父母節，縣長李進勇、鎮長張勝智與會同樂。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

李進勇也表示，行政院自今年8月1日起實施擴大育兒津貼補助後，雲林縣特有的「祖孫托育」也將持續加倍補助，阿公阿嬤只要領有托育訓練結業證書，帶孫除中央2500元補助，縣府加碼補助一般家庭2000元、中低收入家庭3000元、低收入家庭4000元，就是要提供長者、幼兒的友善成長環境，降低雲林縣人口的老化率，解決少子化的衝擊。



▲祖父母與孫同樂幸福洋溢臉上，阿公阿嬤更是開懷大笑，氣氛溫馨熱鬧。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.22）

李進勇指出，家有一老如有一寶，阿公阿嬷的智慧、經驗及愛心，也是一個家庭健全的因素之一，在8月的日子裡讓我們心懷感恩，為人子女者更應珍惜即時行孝，家是社會最基本的組織，希望家庭中每個成員都能做好自己的角色，讓家庭和樂，社會國家自然和諧安定。

李進勇也表揚北港鎮公所榮獲雲林縣今年度樂齡學習中心訪視評鑑優良單位，在推動樂齡學習上的用心；張勝智鎮長則表示，公所積極配合縣府，積極推動長青食堂、樂齡學習等長者照顧服務；另外除縣府8000元生育補助外，北港鎮公所也加碼2000元的生育補助，合計每胎可領1萬元生育補助，促進北港人口的出生率。