研究發現 腸道細菌可將A和B型血變通用血型

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of BritishColombia）教授威勒茲（Steve Withers）昨天在美國化學學會（American Chemical Society）全國會議中，發表最新研究成果指出，腸道細菌中的酶可有效除去A和B型的抗原。前述發現若證實成功，可讓大部分血型的血輸給不論任何血型的需要者。

（中央社波士頓22日綜合外電報導）科技新聞網站The Next Web報導，人類腸道中發現的細菌，可將A和B型血改造為O型血，可能因此拯救無數人命。

不論是A、B或AB血型人，都可接受O型者輸血；AB型剛好相反，可接受任何血型者輸血，但只能捐血給同血型的人；A或B型血可接受同血型或O型者輸血。

全球有近40%人口的血型為O型，但血庫中的這個血型經常處於短缺狀態，尤其是發生重大天災或其他救助行動後。

因此過去數十年來，研究人員一直探索如何去除A或B型血中的抗原，讓這兩種血型也能進行跨血型輸血，以嘉惠更多人。

1982年，一群研究人員利用萃取自某些種類未烘焙咖啡豆的酵素，找到線索。科學家利用咖啡豆，去除紅血球中的B型抗原，產生實際上為O型的血。不幸的是，這種方法只能在一組完全控制條件狀況的參數下，才能發揮作用，且多數時候的效率非常差。

威勒茲將研究重心放在以往還未探索的主角—腸道細菌上。研究小組發現，從腸道壁上名為黏液素（mucins）的蛋白質萃取出糖分，將此酶加入A型陰性血（A-），可變成輸血時可通用的O型陰性血（O-）。

威勒茲接受科學雜誌「新科學家」（New Scientist）訪問時表示：「這個技術可擴大目前血液供應的利用率，因為O型血可輸給任何人。」

儘管有其他研究人員正在進行類似實驗，但威勒茲的血型改造過程估計快了30倍，且仍具成本效益。威勒茲的研究團隊還需進一步測試改造程序，以確保不會發生出乎意料的後果；不過初步看來，結果似乎大有可為。（譯者：陳宜君）1070822