與神同行／對鄭捷仍感遺憾　專訪監獄教誨師黃明鎮

黃明鎮長期投入死刑犯輔導處遇，身為更生團契總幹事至今輔導超過兩百位死刑犯，攤開台灣的重刑犯名冊，白曉燕命案主謀陳進興、竹聯幫殺手劉煥榮、清大王水案洪曉慧，再到北捷隨機殺人案鄭捷都曾受過黃明鎮輔導。

「我做受刑人教化三十年得出兩個結論，人很壞而神很好。我是由警官體系訓練出來的，那時候就知道人很壞，你要期待他什麼呢？」

《聖經》創世紀寫到，「上帝說要有光，於是就有了光。」身為榮譽教誨師，黃明鎮牧師帶領死刑犯唱聖歌、領聖餐，不避諱稱監獄像地獄，他在荊棘之中布道，像一股恩澤直抵人性黑暗。但在這個隨機傷人、分屍案頻傳的年代，光與暗的拉鋸，往往越來越漫長。

談起經手過的死刑犯，北捷隨機殺人案的鄭捷仍是近年碰上的棘手案例。鄭捷闖下大禍後第一時間父母避不見面，只在後續道歉時提到，希望與鄭捷緣分未盡下輩子能再續前緣，「鄭捷與家裡的關係非常遙遠，他只好沈迷網路，殺人與被殺，點一個鍵一切又活過來了。」

鄭捷曾提到，殺人的當下像在戳豆腐，甚至揚言父母在場也照殺不誤，對人的生存權與價值感到異常冷感，黃明鎮淡淡地說：「他就是一個虛擬的人。」

「我跟他講天堂，他說我不信、沒有看到，他要看到才信。網路裡很多東西是虛擬的，那些他還比較相信。」黃明鎮回憶，鄭捷是個「很硬」的個案，監獄和他同房的室友最後皈依基督，鄭捷後來也萌生了悔意，卻是後悔自己搞錯了，以為殺得人越多會越快被槍決。

「他以為現實跟網路很像，在網路遊戲裡殺了很多人，被殺的機會也比較高。他沒想到殺的人越多，偵訊時間會拉長。他後來說：『喔，跟我想得不一樣。』我說當然跟你想得不一樣，你觀念錯誤。」

北捷隨機殺人案釀成四死，作為近年重大刑案，有心人將鄭捷視為以暴力搏取注目的範本，網路上有人讚揚、寫信到看守所慰問鄭捷。黃明鎮說，當時第一次看到鄭捷臉上露出笑容，是因為覺得有人關心他、覺得自己蠻出名，「他覺得自己聲名遠播有得意感。他的同房說，他想出名啊，很多人在網路上一夜成名，他也很想。」對人性無動於衷，原本射向黑暗的光，似乎碰上了鄭捷也要產生偏移。



▲事隔幾年，黃明鎮想起鄭捷仍感到遺憾。（圖／記者葉政勳攝）

鄭捷一直是台灣刑案史上穿不透的迷霧，外界形容他如鬼魅，無法被歸類、化約，面對無法參透的重刑犯是否有教化可能？黃明鎮說，面對這種案例必需有足夠時間對談，無奈政府將他槍決得太早。

「對他，我覺得遺憾，但政府覺得沒有。政府要改朝換代，距離卸任只剩十多天，羅瑩雪覺得自己做得很對，外界也喊著要把他槍斃，因為不知道下個政府會不會做。」

外界喊打喊殺，他卻覺得遺憾，對最窮凶惡極的死刑犯仍抱持著憐憫，黃明鎮說，初衷還是在於希望對方能夠悔改。「我相信人性本惡，人的心裡始終有個惡行。」身為虔誠的基督徒，黃明鎮形容，犯罪者身體就像埋了魔鬼的尖刺，殺人一舉有時來得猝不及防。

本著基督徒的信念，黃明鎮認為世界有看不見的邪靈和聖靈，跟研究犯罪學的同仁提起，外界總覺得不以為然，「很多死刑犯跟我說，他就是想殺啊，眼睛發黑，刀子就進去了。有個父親把女兒丟到麵鍋裡，問他當天怎麼會這樣，他說自己酒沒喝多、賭博也沒輸錢，不知道為什麼事情就發生了。」殺女念頭源自虛無，伊格爾頓（Terry Eagleton）曾說邪惡無意義也無指向，邪惡一方面缺乏存在感，卻又是超量存在。

「最後他說，也許是鬼在拖我吧。」

黃明鎮曾看吸毒者邊打針邊流淚，不想沉淪但無可奈何，很多人到頭來無法解釋都歸咎給魔鬼，《路加福音》裡耶穌到了迦百農，用權柄逼出附魔者身上的惡魔，這個世界上帝與惡魔仍在搏鬥，只是戰場在人心。



▲攤開台灣的重刑犯名冊，不少死刑犯都曾受到黃明鎮的輔導。（圖／記者葉政勳攝）

身為神的布道者，黃明鎮相信人有神性的種子，被惡遮蔽雙眼仍有懺悔的可能，只要給予愛跟時間人都有機會蘇生。要如何將福音跟關懷傳到死刑犯心裡？黃明鎮說，懇談輔導沒有SOP，「我們先表達關心，跟他們不談案情，談心靈上的空虛，談怎麼得到滿足、鼓勵他們訴說。」

陳進興當年和黃明鎮訴說身世，媽媽未婚生子，嫁人時連外婆一起過門，男方家庭覺得小孩麻煩，有一次陳進興犯錯將供桌上的供品掃掉，外婆趕緊帶著陳進興逃離父親的家族，外婆靠賣碗粿維生，兩人相依為命。

有一次陳進興找不到外婆，身體卡在門縫間，哭到被鄰居發現。小時候偷水管被抓，陳進興跪下來求對方原諒，但對方硬要送他去警察局。幸福的家庭都差不多，但悲劇家庭各有各的苦衷，外界只看到刑案堆砌出的陳進興，認為他十惡不赦，沒有人願意透視一個殺人犯的過去。

「他從小心裡沒有安全感、被傷害，要做一些案子來得到心理滿足。他已經被人貼標籤也覺得自己是壞孩子，乾脆壞到底。」

當年陳進興挾持南非武官卓懋祺一家，武官一家人為他禱告，卓懋祺的小女兒幫他畫了一幅十字架，「陳進興第一次覺得我這麼壞，這個小孩怎麼不怕我。」當時警方圍攻卓懋祺的住宅，陳進興已做了自盡的打算，但他受到卓懋祺一家的勸阻他，棄械投降時，卓懋祺一家還送給陳進興擁抱，「哪有人質在擁抱罪人，但卓懋祺只期盼他悔改。」

之後南非與台灣斷交，卓懋祺一家回國時一同到監獄探望陳進興，「他們給了陳進興一本聖經，那本聖經一直陪他到行刑的前一晚。」黃明鎮回憶，陳進興當下已經被卓懋祺一家人感動，之後他和孫越去監獄探望陳進興，三人一同禱告，禱告結束，發現陳進興的眼眶滿是淚水。

「陳進興從小就沒人這樣愛他，他沒有感受過被愛，人在最痛苦的時候有人關心他，人是可以改變的。」



▲陳進興當年狹持南非武官一家登上國際版面，也因為卓懋祺一家，陳進興因而接觸到福音。圖為卓懋祺。（圖／美聯社）