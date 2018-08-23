NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
觀點

與神同行／對鄭捷仍感遺憾　專訪監獄教誨師黃明鎮

記者許維寧／專訪2018/08/23 13:42
▲更生團契總幹事黃明鎮至今擔當教誨師已有三十年之久，他表示，會做到不能做的那天為止。（圖／記者葉政勳攝）
▲更生團契總幹事黃明鎮至今擔當教誨師已有三十年之久，他表示，會做到不能做的那天為止。（圖／記者葉政勳攝）

《聖經》創世紀寫到，「上帝說要有光，於是就有了光。」身為榮譽教誨師，黃明鎮牧師帶領死刑犯唱聖歌、領聖餐，不避諱稱監獄像地獄，他在荊棘之中布道，像一股恩澤直抵人性黑暗。但在這個隨機傷人、分屍案頻傳的年代，光與暗的拉鋸，往往越來越漫長。

「我做受刑人教化三十年得出兩個結論，人很壞而神很好。我是由警官體系訓練出來的，那時候就知道人很壞，你要期待他什麼呢？」

黃明鎮長期投入死刑犯輔導處遇，身為更生團契總幹事至今輔導超過兩百位死刑犯，攤開台灣的重刑犯名冊，白曉燕命案主謀陳進興、竹聯幫殺手劉煥榮、清大王水案洪曉慧，再到北捷隨機殺人案鄭捷都曾受過黃明鎮輔導。

談起經手過的死刑犯，北捷隨機殺人案的鄭捷仍是近年碰上的棘手案例。鄭捷闖下大禍後第一時間父母避不見面，只在後續道歉時提到，希望與鄭捷緣分未盡下輩子能再續前緣，「鄭捷與家裡的關係非常遙遠，他只好沈迷網路，殺人與被殺，點一個鍵一切又活過來了。」

鄭捷曾提到，殺人的當下像在戳豆腐，甚至揚言父母在場也照殺不誤，對人的生存權與價值感到異常冷感，黃明鎮淡淡地說：「他就是一個虛擬的人。」

「我跟他講天堂，他說我不信、沒有看到，他要看到才信。網路裡很多東西是虛擬的，那些他還比較相信。」黃明鎮回憶，鄭捷是個「很硬」的個案，監獄和他同房的室友最後皈依基督，鄭捷後來也萌生了悔意，卻是後悔自己搞錯了，以為殺得人越多會越快被槍決。

「他以為現實跟網路很像，在網路遊戲裡殺了很多人，被殺的機會也比較高。他沒想到殺的人越多，偵訊時間會拉長。他後來說：『喔，跟我想得不一樣。』我說當然跟你想得不一樣，你觀念錯誤。」

北捷隨機殺人案釀成四死，作為近年重大刑案，有心人將鄭捷視為以暴力搏取注目的範本，網路上有人讚揚、寫信到看守所慰問鄭捷。黃明鎮說，當時第一次看到鄭捷臉上露出笑容，是因為覺得有人關心他、覺得自己蠻出名，「他覺得自己聲名遠播有得意感。他的同房說，他想出名啊，很多人在網路上一夜成名，他也很想。」對人性無動於衷，原本射向黑暗的光，似乎碰上了鄭捷也要產生偏移。


▲事隔幾年，黃明鎮想起鄭捷仍感到遺憾。（圖／記者葉政勳攝）

鄭捷一直是台灣刑案史上穿不透的迷霧，外界形容他如鬼魅，無法被歸類、化約，面對無法參透的重刑犯是否有教化可能？黃明鎮說，面對這種案例必需有足夠時間對談，無奈政府將他槍決得太早。

「對他，我覺得遺憾，但政府覺得沒有。政府要改朝換代，距離卸任只剩十多天，羅瑩雪覺得自己做得很對，外界也喊著要把他槍斃，因為不知道下個政府會不會做。」

外界喊打喊殺，他卻覺得遺憾，對最窮凶惡極的死刑犯仍抱持著憐憫，黃明鎮說，初衷還是在於希望對方能夠悔改。「我相信人性本惡，人的心裡始終有個惡行。」身為虔誠的基督徒，黃明鎮形容，犯罪者身體就像埋了魔鬼的尖刺，殺人一舉有時來得猝不及防。

本著基督徒的信念，黃明鎮認為世界有看不見的邪靈和聖靈，跟研究犯罪學的同仁提起，外界總覺得不以為然，「很多死刑犯跟我說，他就是想殺啊，眼睛發黑，刀子就進去了。有個父親把女兒丟到麵鍋裡，問他當天怎麼會這樣，他說自己酒沒喝多、賭博也沒輸錢，不知道為什麼事情就發生了。」殺女念頭源自虛無，伊格爾頓（Terry Eagleton）曾說邪惡無意義也無指向，邪惡一方面缺乏存在感，卻又是超量存在。

「最後他說，也許是鬼在拖我吧。」

黃明鎮曾看吸毒者邊打針邊流淚，不想沉淪但無可奈何，很多人到頭來無法解釋都歸咎給魔鬼，《路加福音》裡耶穌到了迦百農，用權柄逼出附魔者身上的惡魔，這個世界上帝與惡魔仍在搏鬥，只是戰場在人心。


▲攤開台灣的重刑犯名冊，不少死刑犯都曾受到黃明鎮的輔導。（圖／記者葉政勳攝）

身為神的布道者，黃明鎮相信人有神性的種子，被惡遮蔽雙眼仍有懺悔的可能，只要給予愛跟時間人都有機會蘇生。要如何將福音跟關懷傳到死刑犯心裡？黃明鎮說，懇談輔導沒有SOP，「我們先表達關心，跟他們不談案情，談心靈上的空虛，談怎麼得到滿足、鼓勵他們訴說。」

陳進興當年和黃明鎮訴說身世，媽媽未婚生子，嫁人時連外婆一起過門，男方家庭覺得小孩麻煩，有一次陳進興犯錯將供桌上的供品掃掉，外婆趕緊帶著陳進興逃離父親的家族，外婆靠賣碗粿維生，兩人相依為命。

有一次陳進興找不到外婆，身體卡在門縫間，哭到被鄰居發現。小時候偷水管被抓，陳進興跪下來求對方原諒，但對方硬要送他去警察局。幸福的家庭都差不多，但悲劇家庭各有各的苦衷，外界只看到刑案堆砌出的陳進興，認為他十惡不赦，沒有人願意透視一個殺人犯的過去。

「他從小心裡沒有安全感、被傷害，要做一些案子來得到心理滿足。他已經被人貼標籤也覺得自己是壞孩子，乾脆壞到底。」

當年陳進興挾持南非武官卓懋祺一家，武官一家人為他禱告，卓懋祺的小女兒幫他畫了一幅十字架，「陳進興第一次覺得我這麼壞，這個小孩怎麼不怕我。」當時警方圍攻卓懋祺的住宅，陳進興已做了自盡的打算，但他受到卓懋祺一家的勸阻他，棄械投降時，卓懋祺一家還送給陳進興擁抱，「哪有人質在擁抱罪人，但卓懋祺只期盼他悔改。」

之後南非與台灣斷交，卓懋祺一家回國時一同到監獄探望陳進興，「他們給了陳進興一本聖經，那本聖經一直陪他到行刑的前一晚。」黃明鎮回憶，陳進興當下已經被卓懋祺一家人感動，之後他和孫越去監獄探望陳進興，三人一同禱告，禱告結束，發現陳進興的眼眶滿是淚水。

「陳進興從小就沒人這樣愛他，他沒有感受過被愛，人在最痛苦的時候有人關心他，人是可以改變的。」


▲陳進興當年狹持南非武官一家登上國際版面，也因為卓懋祺一家，陳進興因而接觸到福音。圖為卓懋祺。（圖／美聯社）

 

關鍵字黃明鎮更生團契鄭捷陳進興死刑犯北捷殺人案
師大教授：歷史無需避諱意識形態認殺人犯當乾兒子　超越死刑的思考

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan