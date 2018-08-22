薩爾瓦多轉向 前美副國務卿：美應擴大與台互動

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）對於薩爾瓦多轉向中國，前美國副國務卿阿米塔吉今天發表聲明表示，台灣不應遭受脅迫，並應有保護主權與公民生計的權利。美國應在現有「一中政策」架構下擴大與台灣互動。
目前擔任華府智庫「2049計畫協會」（Project2049）理事主席的阿米塔吉（Richard Armitage）在聲明中表示，中國持續進行複雜、強制性的行動，損害中華民國（台灣）、政府、法律與人民的合法性。
阿米塔吉表示，60多年來，美國在確保台灣安全方面發揮重要作用。美國仍將維持對台灣與其民主，以及2300萬人民的承諾，台灣應當得到國際社會的尊敬、尊嚴，並堅實存在。
他也指出，中國在承認台灣政治合法性方面的不妥協，反映自身的「冷戰思維」，這仍是區域和平與穩定的最重大阻礙之一。可以預料，北京當局將增強脅迫行動，以加速對台灣的國際孤立。
阿米塔吉認為，美國應當思考在現有的「一個中國政策」架構下，擴大與台灣互動，以支持真正、自由和開放的印度洋太平洋區域價值觀。他指出，就像日本、南韓、澳洲、馬來西亞、越南和其他國家一樣，台灣不應該遭受脅迫，並應享有保護主權與公民生計的權利。（編輯：林治平）1070823