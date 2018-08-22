薩爾瓦多轉向 前美副國務卿：美應擴大與台互動

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）對於薩爾瓦多轉向中國，前美國副國務卿阿米塔吉今天發表聲明表示，台灣不應遭受脅迫，並應有保護主權與公民生計的權利。美國應在現有「一中政策」架構下擴大與台灣互動。

目前擔任華府智庫「2049計畫協會」（Project2049）理事主席的阿米塔吉（Richard Armitage）在聲明中表示，中國持續進行複雜、強制性的行動，損害中華民國（台灣）、政府、法律與人民的合法性。

阿米塔吉表示，60多年來，美國在確保台灣安全方面發揮重要作用。美國仍將維持對台灣與其民主，以及2300萬人民的承諾，台灣應當得到國際社會的尊敬、尊嚴，並堅實存在。