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中央社

美股牛市9年半史上最長 散戶觀望富人大賺

中央社2018/08/23 04:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美股多頭行情延續3453天，改寫史上最長紀錄，但這場資本盛宴並非人人有份，許多散戶因沒有閒錢或選擇觀望，眼睜睜看著富人荷包賺飽飽，成為貧富差距不斷拉大的原因之一。

根據部分投資人定義，標準普爾500指數這波牛市從2009年3月9日展開，至今翻漲超過320%。紐約時報報導，長達近9年半的多頭行情創造逾18兆美元財富，但高度集中在富人階級，股市榮景並未產生雨露均沾的效果。

這是因為住宅是美國中產階級財富重要來源，而房價經歷2000年代中末期房市泡沫和經濟大衰退後，回升速度緩慢，跟不上美股漲速。此外，美國近年經濟雖穩健成長，但民眾所得幾乎沒有變化。

德國波昂大學經濟研究院（BGSE）經濟學教授舒拉瑞克（Moritz Schularick）表示，過去10年美國財富不均惡化，已達史上最嚴重，背後因素是相對於房市大幅衰退，股市表現凌厲，收益非常不均衡。

當前美國民眾投資股市的比例，仍遠不及金融海嘯爆發前的水準。紐約大學（NYU）經濟學教授沃爾夫（Edward Wolff）研究美國人口財富結構的結果發現，前10%的富豪掌握約84%的股票價值，高於2007年的81%。

即使標普500指數不斷上攻，21日盤中還創歷史新高，美股卻不斷流失散戶。從3月中到7月底，美國共同基金與指數股票型基金（ETF）失血約400億美元，這段期間，投資人將800億美元投入風險較低的債券基金。

在許多散戶退場觀望的情況下，美國貧富差距加大。沃爾夫研究指出，美國2016年家庭財富中位數比經濟大衰退開始前下滑34%。

但這不代表美國消費氣氛很差，一般民眾反而樂於花錢。美國7月失業率降至3.9%，創18年來新低；第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.1%，創2014年以來新高。

美國經濟繁榮之外，總統川普去年底簽署稅改法案生效，企業稅率大幅降低，也讓美國大型企業笑得合不攏嘴。標普500指數成分股第2季獲利年增率達25%左右，企業頻頻繳出亮麗財報，有助市場抵擋接連不斷的經濟和地緣政治疑慮。

土耳其里拉近期重貶，中國經濟顯現走弱跡象，都令不少人憂心新興市場問題可能衝擊全球經濟成長。但對許多經驗老到的股市觀察家來說，只要投資人一直擔心牛市能否延續，多頭行情就愈有可能撐下去。

根據這派思維，投資人若都認為股市只會向上，才值得擔心，因為這意味股市再創新高所需的新資金所剩無幾。投資名人畢潤宜（Laszlo Birinyi）說：「當空方舉白旗投降，我才會開始擔心，但我們還不到那地步。」（編輯：林治平）1070823

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