亞運／克服魔鬼主場　大陸男團奪隊史第6金

在女團不敵日本後，大陸男團在昨(22)日稍晚繼續來面對地主印尼，而這一次他們成功闖過「魔鬼主場」，以總分3:1擊敗對手，拿下隊史男團的第6冠。

此役首個單打點，大陸一樣派出新星石宇奇上場出戰，而印尼則是派出一哥Anthony Sinisuka Ginting，前兩局雙方各自取一；決勝局Ginting腳開始有抽筋的情形，雖然他在主場球迷加油下力撐，並一度拿到賽點，但最終還是疼痛難耐，而不得不退賽。

第2場是世界頂級男雙的較量，李俊慧/劉雨辰對上世界第一的K.Sukamuljo/M.Gideon，印尼總合面對「雙塔」的猛烈火烈，豪不懼色，反倒通過網前的調動取得優勢，最終以2:0擊敗對手，幫助印尼扳回一城。