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亞運／克服魔鬼主場　大陸男團奪隊史第6金

記者黃建霖／綜合報導2018/08/23 05:49
▲大陸名將諶龍。（圖／美聯社／達志影像）
▲大陸名將諶龍。（圖／美聯社／達志影像）

在女團不敵日本後，大陸男團在昨(22)日稍晚繼續來面對地主印尼，而這一次他們成功闖過「魔鬼主場」，以總分3:1擊敗對手，拿下隊史男團的第6冠。

此役首個單打點，大陸一樣派出新星石宇奇上場出戰，而印尼則是派出一哥Anthony Sinisuka Ginting，前兩局雙方各自取一；決勝局Ginting腳開始有抽筋的情形，雖然他在主場球迷加油下力撐，並一度拿到賽點，但最終還是疼痛難耐，而不得不退賽。

第2場是世界頂級男雙的較量，李俊慧/劉雨辰對上世界第一的K.Sukamuljo/M.Gideon，印尼總合面對「雙塔」的猛烈火烈，豪不懼色，反倒通過網前的調動取得優勢，最終以2:0擊敗對手，幫助印尼扳回一城。

第3點大陸派出里約奧運金牌得主諶龍來搶勝，印尼則是由Jonatan Christie迎擊。首局兩人打得很膠著，但在18:19落後時，Christie連取3分、逆轉拿下第1局。不過次局開是諶龍利用對手的失誤將比分拉開，最終連勝兩盤，以21:16、21:18幫助大陸聽牌。

第4單打點由張楠/劉成硬碰Fajar Alfian/M.Ardianto，首局「劉張配」率先拿下，不過印尼二雙也很快的扳回一城，決勝局大陸利用對手的發球失誤拿倒賽點，之後劉成殺球得手，以21:18拿下。大陸隊最終以3:1擊敗印尼隊奪冠。

關鍵字大陸隊印尼隊亞運男團
3金3銀8銅　中華隊獎牌榜排第十池江勇奪4金　有機會爭亞運MVP

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