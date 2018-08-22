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紐約匯市—美政局出現不確定性 恐Fed政策方向轉彎

鉅亨網2018/08/23 06:21
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週三 (22 日) 交易，受挫於近日對 Fed 政策貿易相關的言論，美元兌許多競爭貨幣連續第 6 日走跌。因投資者急著空頭回補，歐元站上 2 週高點。

除了觀察利率，英國脫歐的發展和美國政治在貨幣市場發揮影響。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 95.158，自盤中低點拉回，該低點是 8 月以來最低水準。

Fed 會議紀錄顯示，除了支持近期進一步升息外，決策者也擔心美國與其盟國因貿易紛爭而產生風險。會議紀錄公布後，美元指數又進一步小降。

達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 本週稍早稱，他認為 Fed 升息 3 至 4 次後應該暫停下來，在此言論發表後，投資者已經加強關注 Fed 政策是否有所轉變。

以此時間表來看，Fed 可能明年夏季之前就會暫停升息。今年 Fed 預計 9 月和 12 月升息，意味著明年剩下 2 次升息機會，這比先前預期的次數還少。

自現在起，央行觀察者將會把焦點轉向週四開始的 Fed 言討論。上週末，川普再度批評 Fed 政策，稱他不滿 Fed 主席鮑爾的升息決定。

川普週二兩度受挫，兩名前顧問恐遭判刑入獄，其中一位聲稱受到川普指使才犯下此罪，這恐挫傷川普 11 月中期大選的前景，並擴大對川普的刑事調查。這些削弱了投資者對風險較高的投資之興趣。

一些分析師認為，美國政治的不確定性再起，這恐使美元承壓，但對貨幣的直接衝擊不大。

多倫多 Cambridge Global Payments 外匯策略和結構化產品總監 Karl Schamotta 表示，「川普受到的政治壓力正在增加，這會降低他擁有的政治資本，削弱推動美國財政刺激的可能性。這對許多市場參與者而言，恐意味著美國表現優異的時代將告終。」

歐元

對土耳其貨幣危機和義大利預算的擔憂減輕，加上空頭回補，讓歐元連續第 6 日上漲。

歐元兌美元上漲 0.16% 至 1.1587 美元，盤中一度登上 2 週高點 1.162 美元。歐元自上週觸及的 14 個月低點回彈近 3 美分。

法國興業銀行外匯策略師 Kit Juckes 表示，「受到義大利 / 德國國債利差 (BTP/Bund) 收窄、美國實際殖利率小降以及最重要的空頭回補力道的幫助，讓歐元上漲。」

英鎊

先前受創於無協議脫歐可能性的英鎊，週三盤旋在近 2 週高點，自前一日的 1.2901 美元上升至 1.2912 美元。週二英國與歐盟代表進行相關會談，歐盟主要談判者 Michel Barnier 表示，會繼續進行脫歐談判。

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