賣壓減緩站回年線 台股持續區間震盪

（中央社記者吳家豪台北23日電）各界觀望中國與美國新一輪貿易談判結果，華爾街股市收盤漲跌互見，歐洲主要股市收小紅；法人表示，總體變數衝擊暫淡化，台股站回年線，將持續區間震盪。

美國股市道瓊工業指數22日終場下跌88.69點，或0.34%，收在25733.60點；標準普爾500指數下跌1.14點，或0.04%，收在2861.82點；那斯達克指數上漲29.93點，或0.38%，收在7889.10點。

台股22日開高後走勢震盪，靠著傳產股撐盤，指數反彈到10800點之上，但量能嚴重不足，終場上漲12點，收在10804.2點，成交值新台幣973.87億元。自營商賣超20.16億元，投信買超10.99億元，外資及陸資賣超16.54億元；三大法人合計賣超25.71億元。