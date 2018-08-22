賣壓減緩站回年線 台股持續區間震盪

（中央社記者吳家豪台北23日電）各界觀望中國與美國新一輪貿易談判結果，華爾街股市收盤漲跌互見，歐洲主要股市收小紅；法人表示，總體變數衝擊暫淡化，台股站回年線，將持續區間震盪。
美國股市道瓊工業指數22日終場下跌88.69點，或0.34%，收在25733.60點；標準普爾500指數下跌1.14點，或0.04%，收在2861.82點；那斯達克指數上漲29.93點，或0.38%，收在7889.10點。
台股22日開高後走勢震盪，靠著傳產股撐盤，指數反彈到10800點之上，但量能嚴重不足，終場上漲12點，收在10804.2點，成交值新台幣973.87億元。自營商賣超20.16億元，投信買超10.99億元，外資及陸資賣超16.54億元；三大法人合計賣超25.71億元。
全球央行年會本週將登場，美國聯準會（Fed）是否持續升息政策，市場持續觀望。新台幣22日以30.730元兌1美元平盤作收。
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法人表示，美中貿易談判重啟，降低貿易戰衝突干擾，台股指數於年線附近震盪，短線賣壓縮減，並順利站回年線，化解指數破底走空危機；雖中期指標偏弱，不利指數上攻，但前低支撐強勁，指數將持續於年線附近至11000點間區間震盪。（編輯：鄭雪文）1070823