NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

賣壓減緩站回年線 台股持續區間震盪

中央社2018/08/23 07:21
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北23日電）各界觀望中國與美國新一輪貿易談判結果，華爾街股市收盤漲跌互見，歐洲主要股市收小紅；法人表示，總體變數衝擊暫淡化，台股站回年線，將持續區間震盪。

美國股市道瓊工業指數22日終場下跌88.69點，或0.34%，收在25733.60點；標準普爾500指數下跌1.14點，或0.04%，收在2861.82點；那斯達克指數上漲29.93點，或0.38%，收在7889.10點。

台股22日開高後走勢震盪，靠著傳產股撐盤，指數反彈到10800點之上，但量能嚴重不足，終場上漲12點，收在10804.2點，成交值新台幣973.87億元。自營商賣超20.16億元，投信買超10.99億元，外資及陸資賣超16.54億元；三大法人合計賣超25.71億元。

全球央行年會本週將登場，美國聯準會（Fed）是否持續升息政策，市場持續觀望。新台幣22日以30.730元兌1美元平盤作收。

手機晶片設計廠聯發科代子公司晨星半導體公告組織調整，其中電視業務併入聯發科，觸控事業轉移集團下台灣奕力，機上盒轉移到新成立台灣晨星國際科技。相關組織調整對聯發科集團合併財報和股東權益沒有影響。

法人表示，美中貿易談判重啟，降低貿易戰衝突干擾，台股指數於年線附近震盪，短線賣壓縮減，並順利站回年線，化解指數破底走空危機；雖中期指標偏弱，不利指數上攻，但前低支撐強勁，指數將持續於年線附近至11000點間區間震盪。（編輯：鄭雪文）1070823

油價勁揚 期貨價格漲逾2美元被關還在發文自拍 法監獄一...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan