被關還在發文自拍 法監獄一年搜出4萬支手機

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）法國獄政諸多沉痾，包括環境惡劣、設備老舊、人力不足及過勞等，衍生問題之一就是受刑人偷用手機現象普遍，人在獄中還能自拍上傳社群網站及發文。

法國饒舌歌手卡瑞斯（Kaaris）和布巴（Booba）今年8月1日在巴黎歐利機場（Orly）起了嚴重衝突，雙雙被捕及暫時拘留，等待9月開庭。

兩人分別入監，但不約而同持續出現在社群網站上。卡瑞斯被關在弗雷訥監獄（Fresnes），8月中旬有一名受刑人在推特（Twitter）上傳自己與卡瑞斯的合照和影片，獄政人員事後在他們的牢房裡搜出手機。