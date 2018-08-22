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中央社

被關還在發文自拍 法監獄一年搜出4萬支手機

中央社2018/08/23 07:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）法國獄政諸多沉痾，包括環境惡劣、設備老舊、人力不足及過勞等，衍生問題之一就是受刑人偷用手機現象普遍，人在獄中還能自拍上傳社群網站及發文。

法國饒舌歌手卡瑞斯（Kaaris）和布巴（Booba）今年8月1日在巴黎歐利機場（Orly）起了嚴重衝突，雙雙被捕及暫時拘留，等待9月開庭。

兩人分別入監，但不約而同持續出現在社群網站上。卡瑞斯被關在弗雷訥監獄（Fresnes），8月中旬有一名受刑人在推特（Twitter）上傳自己與卡瑞斯的合照和影片，獄政人員事後在他們的牢房裡搜出手機。

而關在弗勒希-梅霍吉監獄（Fleury-Merogis）的布巴，也在推特發文說自己希望成為班納拉（Alexandre Benalla）。班納拉曾是總統馬克宏（Emmanuel Macron）的貼身隨扈，今年7月被媒體揭露假冒警察毆打民眾，扯出艾里賽宮和政府包庇問題，引發政治危機，至今尚未結案。

法國監獄內部當然禁用手機，但仍存在大批受刑人違規夾帶。根據費加洛報（Le Figaro），2017年，全國監獄搜出超過4萬支手機和充電器、SIM卡等相關物品，比2007年多了8倍，也比2016年多了20%。

獄政單位認為，搜出這麼多手機的原因，一方面是搜索技術比以前進步，一方面是受刑人數增加，偷帶進去的手機也越來越多。

報導解釋，有些手機體積很小，金屬成分含量不多，偵測器不易發現，甚至有獄政人員幫忙偷帶手機給受刑人。

司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）今年一月宣布動支1500萬歐元（約新台幣5億3400萬元）用以確保有效干擾手機訊號，同時在監獄內設置5萬部固定電話機供受刑人與親友聯繫，幫助他們不與社會太過脫節。

受刑人私用手機氾濫只是法國獄政問題的冰山一角。法國受刑人數已超過7萬人，而正常容納量只有5萬9000人左右，早有床位飽和、設備老舊、衛生條件惡劣等缺失，加上獄政人力長期不足、過勞、心理壓力大、安全遭到受刑人威脅，還要防範越獄，忍無可忍的獄政人員今年一月罕見發起罷工，強烈要求政府提出改善方案。（編輯：紀錦玲）1070823

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